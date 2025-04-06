港超聯　九龍城頑抗大埔來襲

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鄧文滔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）連場好戲，頭場由「1哥」大埔作客深水埗運動場，與九龍城正面交鋒。九龍城派出迪高負責中場掃蕩，何瀧浩和陳文輝支援卡朗、林學曦及袁世傑爭取入球，辛尼和尼天奴先列後備；「綠戰士」方面，復任正選的奇雲莫雷拉，與加比爾鎮守中路，陳肇鈞、帕特華維迪及馮冠鳴組成中場鐵三角，盧卡斯復出數胡。

九龍城正選：

63 李瀚灝［GK］

2 余沛康

3 韋利安

4 姜浚賢

5 迪高

9 陳文輝［C］

10 林學曦

11 袁世傑

23 何瀧浩

25 許嘉樂

27 卡朗

大埔正選：

94 謝家榮［GK］

4 馮冠鳴

10 奇雲巴迪

11 盧卡斯

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

20 帕特華維迪

26 李家豪

27 奇雲莫雷拉

33 加比爾［C］

99 鄭子森

九龍城後備：

19 陸平中［GK］

14 龍梓軒

17 田中芳拓

22 辛尼

30 尼天奴

77 歐陽浩銘

80 楊朝景

89 歐陽耀冲

95 封天詠

大埔後備：

1 戴廷匡［GK］

25 雲天樂［GK］

2 楊學敏

3 宋紘毅

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

15 杜國榆

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

80 鍾偉強

87 尼高拉斯

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周日（6日）為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場由大埔作客深水埗運動場面對九龍城，前者為力保榜首優勢，一定不會留手。（東網周日下午3時按次收費直播）；至於尾場則上演榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。（東網周日下午4時30分按次收費直播）

上場即使踢多一人，惟九龍城仍以3比4不敵北區，主教練陳銘剛對未能贏波感失望，盼今場對大埔可以做得更好：「大埔依家勢頭係好好，我哋都會作出針對性部署，避免重覆上場嘅毛病，希望喺主場球迷支持下，製造到驚喜。」陣容方面，邵昀俊因手指骨折將會缺陣，尼天奴仍有傷在身，上陣成疑。而曾錦濤累積5張黃牌，須停賽一場。

小將封天詠上場為九龍城第二度擔正，他形容自己的表現不過不失，「自己上場入局比較慢，事後睇番我覺得有啲位唔太滿意，跑動上面要再積極啲。」封天詠續指是役面對強敵，絕對不能再鬆懈：「就算對手踢少個，或者我哋領先1球都好，唔可以抱住僥倖心態，尤其對住大埔咁強勁嘅對手，要挑戰佢哋就要保持百分百集中。」

杜國榆（Remi）今季備受重用，對上9場聯賽全部擔正，而最近在馬高斯山度士養傷長唞下，更被委以重任客串中堅，他直言問題不大：「作為球員，最緊要都係有得踢。其實一開始要啲時間適應，好彩加比爾好出色，非常容易夾，『堅Sir』（李志堅）、隊友又畀我好大信心。」

爭標形勢目前緊湊，Remi表示今場對九龍城一定不會輕敵：「港超今季冇一場易踢，每一個對手都值得尊重。好似九龍城對傑志都攞過3分，對強隊踢得幾好，唔集中、放鬆嘅話一定會失分。」陣容方面，上場因傷缺陣的盧卡斯、李家豪已經復操，惟未知能否趕及上陣。