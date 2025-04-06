半場狂轟6球　曼聯「未來神鋒」誕生

曼聯今季鋒線球員腳頭無靈，但青年軍小將卻火力全開，紅魔鬼U18周六(5日)以13比1狂勝列斯聯U18，隊長域陀梅沙上半場已經射入6球，呢位18歲前鋒成為曼聯未來鋒線希望。

曼聯以狂風掃落葉強勢搶攻，開賽2分鐘就由日前簽下職業合約嘅伊巴基莫夫博到12碼，域陀梅沙主射入網，為大勝揭開序幕，域陀梅沙踢咗14分鐘已完成「帽子戲法」，實在非常誇張。

賽後域陀梅沙人氣急升，呢位天才射手嘅父母係尼日利亞人，佢喺西班牙出世，11歲移居英國，並加入曼聯青年軍，屬於左腳球員，可以司職左翼及前鋒。

由於域陀梅沙潛力優厚，成為西班牙及英格蘭足總爭奪對象，佢曾經為西班牙U15上陣，其後代表英格蘭U16，隨住域陀梅沙大爆發，呢場搶人才大戰，應該會愈來愈激烈。唔少網民建議曼聯主帥魯賓艾摩廉提拔域陀梅沙上一隊幫手，好過用海倫、約舒亞舒克斯等「敗家仔」。

值得一提，今場U18賽事，曼聯14歲小將加比爾後備上陣，成為曼聯U18史上最年輕披甲球員，並射入2球。加比爾有「小美斯」之稱，紅魔鬼「人才庫」滿瀉。