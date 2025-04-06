港超聯 港會主場招呼標準流浪
2025年04月06日 16:00
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港超聯：港會 vs 標準流浪
【東網按次收費直播】
周日（6日）為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，尾場上演榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。港會派出費查把關，羅素鎮守中路，薩拉沙夥拍奧斯卡控制中場，陳灝及里奧肩負起入球重任，史加利則在後備席待命；流浪陣容方面，今場由陳冠燊把關，林遼太夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟。
港會正選：
1 費查 [GK] [C]
4 唐道碧
6 奧斯卡
7 陳灝
8 麥美倫
9 里奧
10 薩拉沙
22 比提
26 羅素
97 林澔希
99 陳浩嘉
標準流浪正選：
99 陳冠燊[GK]
4 梁煒烽
5 林遼太
7 劉智樂[C]
11 巴拉克
19 姚浩明
23 林堂真
32 李泳豪
40 伊巴謙
45 安沙
77 雷仙奴
港會後備：
95 李溢晉 [GK]
15 素朗臣
19 申在鎬
20 黃琛喆
28 黎皚韜
30 博偉程
40 歷祈活
44 彬尼
55 費利皮爾
67 麥根尼高
74 史加利
80 關歷克
標準流浪後備：
1 盧兆崎[GK]
14 馬榕生
16 袁熙懃
21 張青雲
25 梁凱俊
33 法蘭度
37 張廣然
70 比迪高
93 嚴顥崑
周日（6日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場上演榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。（東網周日下午4時30分按次收費直播）
港會本季各項賽事對標準流浪，錄得3戰全敗，今周再度交鋒，主教練谷卓斯有信心能夠搶分，盡力擺脫榜尾：「雖然今季輸咗畀流浪3次，但差距愈嚟愈細，聯賽次循環我哋頂到下半場補時階段先輸，今次返到主場，應該會醒神啲，只要大家放膽進攻，唔係冇機會贏波㗎。」值得一提，季中加盟的鄭進泓繼續養傷，未克候命。
至於2月從深水埗來投的奧斯卡，指流浪反擊效率高，務必謹慎應對：「流浪比較鍾意縮後嚟踢，搵機會打反擊，而且雷仙奴好爆得，畀到我哋極大威脅，所以大家組織嗰陣唔好咁易斷纜，唔可以咁容易畀佢哋埋門。」此外，奧斯卡稱已逐漸與隊友產生火花，融入踢法，盼順利為球隊搶分。
上仗標準流浪於「賽馬會菁英盃」分組賽以1比0贏冠忠南區，可惜因得失球不及對方而出局，助教林嘉緯認為球隊整體表現比預期好，對於無緣衞冕感可惜：「球隊整體部署都見到成效，但因為南區防守穩陣，無辦法再追多球，如果開頭傳中嗰球入咗嘅話，可能成場戰局唔同晒，無奈就係爭少少。」「嘉緯」透露今場作客港會將針對反擊進行部署，提醒球員需保持主動：「港會埋身好強，加上個場窄，成場波一定係來來回回好快，我哋會喺前場多啲主動壓逼，希望攻勢組織更有高效率。」
後衞法蘭度表示港會近期狀態回升，加上在客場比賽更添難度，會盡力發揮對抗性，鞏固後防：「上場港會逼和東方已經見識到佢哋嘅實力，不過我哋嘅人腳都唔輸蝕，今場絕對唔可以畀佢哋有機可乘，我哋會盡力攞晒3分。」