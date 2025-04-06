港超聯　港會主場招呼標準流浪

【東網按次收費直播】

周日（6日）為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，尾場上演榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。港會派出費查把關，羅素鎮守中路，薩拉沙夥拍奧斯卡控制中場，陳灝及里奧肩負起入球重任，史加利則在後備席待命；流浪陣容方面，今場由陳冠燊把關，林遼太夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟。

港會正選：

1 費查 [GK] [C]

4 唐道碧

6 奧斯卡

7 陳灝

8 麥美倫

9 里奧

10 薩拉沙

22 比提

26 羅素

97 林澔希

99 陳浩嘉

標準流浪正選：

99 陳冠燊[GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂[C]

11 巴拉克

19 姚浩明

23 林堂真

32 李泳豪

40 伊巴謙

45 安沙

77 雷仙奴

港會後備：

95 李溢晉 [GK]

15 素朗臣

19 申在鎬

20 黃琛喆

28 黎皚韜

30 博偉程

40 歷祈活

44 彬尼

55 費利皮爾

67 麥根尼高

74 史加利

80 關歷克

標準流浪後備：

1 盧兆崎[GK]

14 馬榕生

16 袁熙懃

21 張青雲

25 梁凱俊

33 法蘭度

37 張廣然

70 比迪高

93 嚴顥崑

周日（6日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場上演榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。（東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會本季各項賽事對標準流浪，錄得3戰全敗，今周再度交鋒，主教練谷卓斯有信心能夠搶分，盡力擺脫榜尾：「雖然今季輸咗畀流浪3次，但差距愈嚟愈細，聯賽次循環我哋頂到下半場補時階段先輸，今次返到主場，應該會醒神啲，只要大家放膽進攻，唔係冇機會贏波㗎。」值得一提，季中加盟的鄭進泓繼續養傷，未克候命。

至於2月從深水埗來投的奧斯卡，指流浪反擊效率高，務必謹慎應對：「流浪比較鍾意縮後嚟踢，搵機會打反擊，而且雷仙奴好爆得，畀到我哋極大威脅，所以大家組織嗰陣唔好咁易斷纜，唔可以咁容易畀佢哋埋門。」此外，奧斯卡稱已逐漸與隊友產生火花，融入踢法，盼順利為球隊搶分。

上仗標準流浪於「賽馬會菁英盃」分組賽以1比0贏冠忠南區，可惜因得失球不及對方而出局，助教林嘉緯認為球隊整體表現比預期好，對於無緣衞冕感可惜：「球隊整體部署都見到成效，但因為南區防守穩陣，無辦法再追多球，如果開頭傳中嗰球入咗嘅話，可能成場戰局唔同晒，無奈就係爭少少。」「嘉緯」透露今場作客港會將針對反擊進行部署，提醒球員需保持主動：「港會埋身好強，加上個場窄，成場波一定係來來回回好快，我哋會喺前場多啲主動壓逼，希望攻勢組織更有高效率。」

後衞法蘭度表示港會近期狀態回升，加上在客場比賽更添難度，會盡力發揮對抗性，鞏固後防：「上場港會逼和東方已經見識到佢哋嘅實力，不過我哋嘅人腳都唔輸蝕，今場絕對唔可以畀佢哋有機可乘，我哋會盡力攞晒3分。」