曼聯遇強愈強　頂得住「無鋒」曼城

英超上演「曼市打吡」，曼聯主場迎戰曼城，雖然「紅魔鬼」整體實力不及對手，但往往遇強愈強，包括首循環聯賽作客反勝曼城2比1。至於「藍月亮」主力射手艾寧夏蘭特因傷，預料緣盡餘下賽事，嚴重削弱入球能力，令勝算大打折扣。翻查曼聯近5次主場出擊，法定時間取得3勝2和，今仗受讓可博讓球主勝（+1）。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼聯主帥魯賓艾摩廉經過同球員磨合幾個月後，球隊逐漸成型，上月歐霸盃淘汰西甲球隊皇家蘇斯達，打入8強，其中次回合主場大勝4比1，盡顯霸氣。雖然曼聯上周中英超快車作客以0比1不敵諾定咸森林，但整體演出不俗，全場有24次射門，比對手多16次。

同埋「紅魔鬼」遇強特醒，上月英超主場打和第2位阿仙奴，以及1月作客逼和榜首利物浦2比2，可見曼聯畢竟屬於傳統豪門，為力保「金漆招牌」，每逢遇上勁敵，戰意都特別旺盛。況且，近3次「曼市打吡」法定時間，曼聯取得2勝1和較佳成績，今仗有力喺「藍月亮」身上搶到分數。

另邊廂，曼城喺早前英足盃反勝般尼茅夫2比1，晉級4強，但付出沉重代價，首席射手艾寧夏蘭特足踝受傷，需要休戰一段長時間。呢位挪威國腳今季英超有21球進帳，僅次於利物浦前鋒穆罕默德沙拿，佢缺陣對於鋒線造成嚴重打擊。由於曼城冇副選「純射手」，領隊哥迪奧拿焗用翼鋒馬莫殊充當「假9」， 上仗主場僅小勝李斯特城2比0，今仗作客更欠缺讓波本錢。

更多賠率：