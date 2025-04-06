港超聯　建功兼「開齋」　安沙：保證會更落力

周日（6日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場由港會主場迎戰標準流浪，最終流浪以3比1力挫港會，今場建功兼「開齋」的中堅安沙（Max），對於球隊重登聯賽第7位，兼取得各項賽事兩連勝感到開心，盼延續氣勢爭逐更高排名。

26歲的加納中堅安沙今場助攻助守，上半場接應伊巴謙傳中後射入，為球隊拉開領先優勢，於季中加盟的他對自己今場表現感到滿意：「我今年嚟香港落班，就係想幫球隊贏波，頭先可以入到自己今季第一球，總算叫做達成咗一直以嚟嘅目標。」他表示為備戰今場球隊早已做足準備，並沒有因為對手排名較低而怠慢：「呢場對於我哋嚟講好緊要，所以我哋成個星期又做Gym又加操，目標就係要保持最Fit嘅狀態去應付港會，嚟梗每一場無論面對邊隊，我哋都唔會鬆懈，盡力爭取更加高嘅排名。」

周六（5日）北區作客擊敗傑志後一度令流浪跌落第8，面對關鍵一仗，Max直言賽前承受壓力，所幸球隊發揮出水準，力保勝局：「賽前我知道已經跌落第8，所以今場真係唔贏唔得，希望球迷繼續支持我哋，我哋保證會更加落力踢好佢，唔會要大家失望。我哋會帶住鬥志同信心落下一場，同南區鍊過。」