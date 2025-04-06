東拿利衣錦還鄉？祖記「豪華方案」利誘紐卡素放人

紐卡素中場辛度東拿利今季表現大勇，成為球隊捧英聯盃冠軍功臣，根據《米蘭體育報》爆料，祖雲達斯計劃今夏收購呢位即將25歲嘅意大利國腳，並開出「豪華條件」，包括3,300萬鎊(約3.3億港元)轉會費，再加上隊內3位球員，任由紐卡素免費揀選其中1人。

辛度東拿利2023年夏天由AC米蘭轉投紐卡素，轉會費達5,500萬鎊，但其後因為被揭違規賭波，遭罰全球停賽10個月，直至上年8月底先至復出。呢位「新派路」火鳳重生，愈戰勇愈勇，今季為紐卡素上陣27場英超，創造11次入球機會，射入2球及1次助攻，上場英超對賓福特，射入高難度世界波，技驚四座。

祖雲達斯成績欠佳，準備今夏大改革，包括收購辛度東拿利作為新核心，除咗開出3,300萬鎊轉會費，仲會送上1位球員，紐卡素可以從前鋒杜辛華荷域、中場杜格拉斯雷斯、後衞費達歷高加迪，免費帶走其中1人。

由於紐卡素射手阿歷山大伊沙克獲得阿仙奴等大球會垂青，如果呢位瑞典國腳離隊，會方可能出售東拿利後，揀杜辛華荷域填補前鋒位置，亦有可能揀杜格拉斯雷斯，頂替東拿利。不過，紐卡素有沙特阿拉伯主權基金撐腰，唔等錢使，相信唔會輕易出售東拿利。