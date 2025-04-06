修咸頓不敵熱刺！提前7輪降班

周日晚英超，修咸頓作客1比3負於熱刺，宣告護級失敗，來季降落英冠。今季長居榜末嘅修咸頓，今場全失3分後，31戰只得10分，落後17位狼隊22分，就算餘下7輪全勝亦無法趕上，提前7輪篤定降班。

上場賽和水晶宮搶得1分結束6連敗嘅修咸頓，今場作客熱刺未有奇迹出現，開賽13分鐘就被熱刺射手班倫莊臣攻破大門，落後0比1，42分鐘班倫莊臣梅開二度，修咸頓輸到0比2完半場。

熱刺今場對修咸頓賽前，大批熱刺球迷在場外示威抗議，對熱刺主席利維表達不滿，兩球在手嘅熱刺下半場放慢節奏，修咸頓於完場前由馬迪奧斯費南迪斯破蛋追成1比2，但補時階段熱刺再由馬菲斯泰爾射入12碼，最終熱刺贏3比1完場，修咸頓降班。

同時間舉行嘅富咸對利物浦上演入球騷，利物浦憑阿歷斯麥亞里士打早段開紀錄，但其後富咸連番搶攻，由賴恩施斯隆、伊禾比、洛迪高梅尼斯各建一功，上半場反超前3比1，下半場利物浦力追，憑路易斯迪亞斯追成2比3，但為時已晚，富咸爆冷贏3比2，利物浦今季聯賽第2次輸波，領先次席阿仙奴優勢減至11分。