曼聯0比0悶和曼城 被評史上最渣曼市打吡

備受期待嘅英超「曼市打吡」周一(7日)凌晨上演，不過戰況不似預期，曼聯主場同曼城合演悶戰，最終踢成0比0平手。今場打吡戰情平淡，入肉埋門少之又少，堅尼、加利尼維利等名宿批評兩隊踢出史上最低水平打呲，連最後一次亮相「曼市打吡」嘅奇雲迪布尼，都遺憾交出7年來最差數據。

曼市雙雄今季成績低落，曼城喺艾寧夏蘭特受傷下，攻力大受削弱，今場作客奧脫福製造機會極少，射門唔係冇力就係角度太正，相比之下曼聯雖然只有2次中目標攻門，但約舒亞舒克斯尾段近門狂抽幾乎得米，幸艾達臣摩拉斯神勇撲出，最後悶和0比0。

曼城今場預期入球(xG)只得0.49，係哥迪奧拿執教曼城以來，喺英超第4低嘅數字。日前宣布季尾離隊嘅奇雲迪布尼，今場最後一次亮相「曼市打吡」，但全場0次創造機會，係佢7年來首次英超踢足90分鐘而未有創造機會，只得69%嘅傳球成功率亦係今季個人新低。

英超名宿堅尼賽後批評：「呢場係水平好低嘅友好打吡。」加利尼維利亦話：「我睇唔到兩隊有任何球員對0比0覺得失望。曼市打吡應該係用血性、怒火、冒險同勇氣去爭勝，依家見兩隊球員賽後拍晒膊頭，好似要約埋一齊晚餐去BBQ咁樣。」

曼聯領隊魯賓艾摩廉亦承認今場水平唔高：「兩隊依家都唔喺最好嘅時間，去提供球迷精彩比賽。我明白曼聯今季成績係歷來最差，曼城之前贏盡所有，今季一樣舉步維艱，當球隊唔係為一啲重要目標爭逐，比賽就會受到影響。」對於加利仔嘅批評，艾摩廉就回應：「佢乜都鬧架啦！」