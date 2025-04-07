曼市激戰寫下33年最佳　希堅斯反勝沙比生涯第33冠

周日上演的英超曼市打吡悶到暈，但同在曼徹斯特舉行的桌球巡迴錦標賽就激到爆，希堅斯盡顯其「巫師」的法力，在落後5比8的情況下成功逆轉，反勝「小丑」沙比，迎來生涯第33個排名賽冠軍，他賽後形容「這是33年來最佳的勝利」。

4屆世界冠軍希堅斯與沙比在19局10勝利的決賽中就如拳手在擂台上互相搏拳，希堅斯開局不俗，曾領先5比1，而今季狀態不俗的沙比頻頻「起迫」，一度反超8比5，惟希堅斯在陷入劣勢下使出「五連鞭」，一口氣連取5局以10比8獲勝，首捧巡迴錦標賽冠軍及今季第2冠，兼袋走15萬鎊的冠軍獎金。

值得一提是今仗兩位前世界冠軍，均各自打出4桿「破百」，追平了羅拔臣與卓林普於2019年冠中冠決賽中所創的8桿century的紀錄，令曼徹斯特中心的球迷睇到瘋狂。至於希堅斯自上月在中國奪得了世界公開賽冠軍後，仍保持狀態，他今個比賽在3場比賽中共轟出11cue「破百」，對他即將出戰克魯斯堡劇院舉行的世錦賽增添不少信心。

「這是我有史以來最好的勝利。」還有41天就滿50歲的希堅斯與家人分享奪標榮譽，他稱:「我當時面對一位不可思議的球手，他看起來不會輸，他把我迫到絕境，而沙比這一戰，我相信自己仍能與最好的球員較量。」希堅斯生涯累積的排名賽冠軍已達33個，僅差「桌球皇帝」亨特利3個，當然仍要追趕擁有41冠的奧蘇里雲。這位威爾斯球手的最新世界排名將由原本的第6位跳升至第3。