全紅嬋滿18歲後首戰獲銀　頒獎禮一個舉動感人

兩屆奧運女子10米高台金牌得主全紅嬋，在跳水世界盃墨西哥站不敵拍檔陳芋汐，獲得亞席，這也是她年滿18歲後首個賽事，並踏上頒獎台，即使屈居亞席，但領獎後與陳芋汐送上擁抱，場面感人，而中國夢之隊在今站比賽共獲得7金4銀1銅收官。

中國跳水雙星陳芋汐及全紅嬋仍是傳媒最關注焦點，二人今站沒有出戰雙人賽，只在個人賽較量，最終她們再比試「水花消失術」，陳芋汐以419.35分奪冠，全紅嬋以414.40分獲銀牌，但二人拋離第三名英國選手達70分以上。

值得一提是這是全紅嬋自年滿18歲後，首次在比賽亮相，然而這位小妹雖然略為有點「發福」，但仍不時顯出可愛的童真，特別在頒獎禮時，與私交甚篤的陳芋汐擁抱祝賀，並為這位亦敵亦友歡呼，場面可愛又感人。

至於陳芋汐亦與陳藝文、王宗源及程子龍參加混合團體賽，以絕對優勢下以489.1分奪金，令陳芋汐成為今站的雙金得主。

今站的女子雙人10米高台項目，雖然「陳全配」缺陣，但中國派出盧為及掌敏潔於周日（6日）爭逐，同樣技壓群雌，以347.58分擊敗東道主墨西哥組合托雷斯及阿貢德斯，掛上金牌。

中國隊今站續顯強勢，先後在男女子3米板、男女子雙人10米台、女子10米台、女子雙人3米板及混合團體項目奪冠，但在男子10米高台項目中，被墨西哥的華迪斯阻截了中國的奪冠夢，朱子峰及程子龍分獲銀牌及銅牌，而中國隊是次共奪得7金4銀1銅的成績，仍是大贏家。