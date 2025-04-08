史上最渣！李城吞3蛋創羞家紀錄　雲佬暗示辭職

英超史上最渣球隊誕生！李斯特城周二(8日)凌晨主場吞紐卡素3蛋，連續8場聯賽輸波兼0入球，寫下英國頂級聯賽48年來最羞家紀錄。季中接手嘅荷蘭領隊雲尼斯達萊，賽後暗示將會提出辭職，傳聞戴治同羅素馬田將成新領隊人選。

輸到麻木嘅李斯特城，今場只係2分鐘就被積及梅菲攻陷。11分鐘，紐卡素中堅法比安舒哈喺後半場笠射中楣，積及梅菲後上補射入網。倒戈嘅哈維班尼斯34分鐘錦上添花，助紐卡素大勝而回。紐卡素贏波後升上第5位，爭奪歐聯資格形勢大好。

李斯特城喺1月終止聯賽7連敗後，隨即展開另一段更慘不忍睹嘅連敗走勢，近8場聯賽全敗兼0入球，係自1976/77球季嘅新特蘭後，首支英國頂級聯賽球隊造出，亦係英超史上首次出現。諷刺嘅係，李斯特城目前並非包尾，用另一種方式同日前篤定降班嘅修咸頓競爭「史上最渣」頭銜。

喺上年11月上任嘅雲尼斯達萊，賽後暗示將會辭職：「情況當然困難，拎唔到成績令人失望，目標係要令球隊前進，李斯特城先係最重要，我哋要為球會利益作出最好決定，依家要作出分析，之後就會做出決定。」據報戴治同羅素馬田兩位前英超領隊，都係新帥目標。