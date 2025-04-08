世錦外圍賽開打　波蘭小子笑言要破「桌球皇帝」紀錄

世界桌球錦標賽外圍賽周一(7日)已開打，曾揚言要打破「桌球皇帝」亨特利的波蘭小子古華斯基（Antoni Kowalski）以10比4大勝12屆女子世界冠軍伊雲絲，踏出了「不可能任務」的第一步；而另一焦點是曾遭禁賽的中國趙心童，他在首節面對香港的張家瑋頻頻「起迫」，已拋離8比1。

今屆世界賽外圍賽有很多新秀面孔亮相，力爭踏入桌球「聖殿」克魯斯堡劇院角逐正賽。曾經說笑要打破亨特利於90年以21歲106天捧走世界冠軍紀錄的古華斯基仍然會繼續挑戰，他賽後再被問到他這個目標時稱：「這是我成為最年輕世界冠軍的最後機會，我給自己定了一個不可能完成的任務，但比賽上就是一切皆有可能。」

21歲的古華基斯來自波蘭，被形容為球壇天才球手之一，他今仗面對伊雲絲開局有點不順，打成拉据，首節領先5比4，但其後在第二節發力，連贏5局以10比4躋身次圈。而古華基斯不是首天獲勝的唯一波蘭球手，27歲的業餘球員Mateusz Baranowski同樣成功闖關。

至於在首天賽事的另一個焦點落在曾遭禁賽的中國趙心童上，他再次回到職業賽場出戰禁賽後首個世錦賽賽事，面對香港的張家瑋亳不留手，開局即打出兩杆「破百」的128及122度，兼頻頻「起迫」一度領先6比0，而張家瑋在第7局終於可以發揮，並打出一Cue57度兼拿下這局，成功破蛋，然而趙心童今仗表現充滿決心，在首節最後一局再轟出今仗最高的一桿132度，以8比1拋離，今晚續戰只要再多取兩局，將可過關。

此外，香港「一哥」傅家俊則直接躋身外圍賽次圈。