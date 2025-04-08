馬會支持香港七欖社區活動逾萬人受惠　推動體育盛事

香港賽馬會祝賀中國香港欖球總會順利舉辦「香港國際七人欖球賽」，賽事於3月30日晚上圓滿結束。馬會主席利子厚獲邀頒發女子銀碗級別的獎座給國家隊，並與其他嘉賓，陪同香港特別行政區行政長官李家超頒發男子盃獎座予冠軍隊伍 — 阿根廷。

今年「七欖」熱潮載譽歸來，馬會很高興連續第四次支持「香港國際七人欖球賽」，並成為官方社區合作夥伴。透過「賽馬會社區七人欖球計劃」一系列的社區活動，讓超過一萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以及多元運動的樂趣，多年來逾三萬人受惠，全城投入體育盛事。

早前的「賽馬會多元運動體驗日」於3月上旬為社區計劃揭開序幕，讓學生獲得嶄新的運動體驗，感受運動帶來的正能量。此外，於3月中舉行的「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」邀請到九位來自欖球、賽馬、足球、籃球、板球、競技體操、障礙競技和霹靂舞界別的傑出運動員，向現場和網上觀眾分享自身經歷，探討運動共融的意義和重要性，並鼓勵大眾勇於追求夢想。同場的嘉年華設置七個運動主題的攤位，讓中小學生及公眾人士在輕鬆愉快的氣氛下，享受各項運動的樂趣。

一連三日的「七欖」賽事於啟德體育園舉行，除了上演多場精彩刺激的比賽，「賽馬會社區七人欖球計劃」更為賽事添上色彩。「賽馬會小型欖球表演賽」讓本地欖球小將在啟德體育園主場館對壘，親身參與體壇盛事，大顯身手。同時，「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」讓學生和基層市民，包括長者和殘疾人士等，入場感受世界級「七欖」賽事。馬會義工隊CARE@hkjc成員亦陪同輪椅人士一起現場體驗賽事，為入場人士提供面部彩繪服務。由馬會義工隊組成的「CARE樂隊」更在「七欖」球迷村舞台上演出，增添現場氣氛。