歐聯8強開波　阿仙奴皇馬強「細」交鋒

歐聯8強首回合超級大戰，阿仙奴主場迎戰皇家馬德里。「兵工廠」喺今屆歐聯表現出色，但要自2009年後再次突破8強關口難度極高，尤其喺傷兵滿營下挑戰「歐聯霸王」皇馬，勢必落入下風，今仗只望借主場之利先求不失，預料戰況僵持，開2.5球入球細機會高。（Now 643周三凌晨3時直播）

阿仙奴傷患不斷，中堅加比爾馬加希斯因傷提早收咧，加入夏維斯、加比爾捷西斯、富安健洋、卡拉費奧利嘅「十字軍」行列，而且翼鋒史達寧停賽，兵源捉襟見肘。「兵工廠」殘陣出戰，如果同皇馬鬥攻肯定輸蝕，今仗將會先鞏固防守，再靠布卡約沙卡同加比爾馬天尼利伺機「偷雞」。

阿仙奴雖然進攻乏力，但防守向來可靠，迪格蘭賴斯同湯馬士柏迪兩大中場，為防線提供最可靠保護，今屆聯賽階段8場只失3球可見一斑。事實上，「兵工廠」擅長抗衡西班牙技術流風格，近5次喺歐洲賽主場面對西班牙球隊，總入球4次開2球或以下，主場有望抗衡皇馬。

「銀河艦隊」擁有基利安麥巴比、祖迪比寧咸同雲尼斯奧斯祖利亞嘅夢幻攻擊線，不過近期狀態一般，啱啱喺聯賽就輸畀華倫西亞，教練安察洛堤經驗豐富，深明淘汰賽玩法，作客唔會強求進攻。兩大強隊對碰多顧忌，皆以穩陣行先情況下，埋門鏡頭相信唔會太多，2.5球入球細係最佳選擇。

更多賠率：