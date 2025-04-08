國米最怕德甲兵　拜仁格食格收「米」搶先機

歐聯8強首回合，拜仁慕尼黑主場對國際米蘭。今屆歐聯決賽喺慕尼黑安聯球場上演，作為主隊嘅拜仁肯定以冠軍為目標，雖然只係8強階段，但相信佢哋會當決賽嚟踢，唔會鬆懈，國米近期連和2場，近況似乎回落，而且近年對德甲球隊輸多贏少，拜仁首回合好大機會佔得先機，主勝睇高一線。（Now 638周三凌晨3時直播）

拜仁慕尼黑上場德甲慘勝奧格斯堡，穆斯亞拿勇戰受傷，連同之前烏柏美卡奴、艾方素戴維斯、伊藤洋輝等「十字軍」，可謂傷兵滿營，不過細心留意，傷兵問題似乎並未影響佢哋近期表現，球隊近4場仍然取得3勝1和佳績，現時喺德甲領先次席利華古遜6分，下輪聯賽對手只係表現大跌嘅多蒙特，不足為懼，可以集中精力應付歐聯對國米嘅兩回合硬仗。

哈利卡尼上場敷冰傷出，消息指佢只係「硬傷」，抖兩日已經冇事，今場可以搏殺；老臣子湯馬士梅拿離隊前仍會繼續發揮餘熱，坐鎮中場，雖然陣容厚度不足，但正選陣容戰鬥力仍然可取，最重要係主場氣勢澎湃，贏波絕非難事。

另邊廂，國際米蘭近期喺意大利盃只能賽和AC米蘭，上場聯賽又被帕爾馬逼和，5連勝走勢被打斷，不過最大問題係佢哋近年對德甲球隊往績輸蝕，今屆歐聯嘅聯賽階段，曾經對過另一支德甲勁旅利華古遜，結果輸0比1，而且近年同拜仁交手成績亦唔掂，近4次歐聯交手僅錄得1勝3負，往績處於下風，今場到訪安聯球場恐怕凶多吉少。

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