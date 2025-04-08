賽馬會菁英盃　冠忠南區撼東方爭入決賽

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旺角大球場周三（9日）晚上舉行第1場「賽馬會菁英盃」4強戰，由冠忠南區硬撼東方。東方本季各項賽事4次面對南區錄得全勝，且看今仗能否把握對手有主力缺陣，實現「5殺」兼闖入決賽。（開賽時間：周三晚上8時）

南區日前於聯賽以0比1不敵理文，更有川瀨浩太領紅，今仗無法候命，領隊貝可泓承認對部署構成極大影響，但他仍鼓勵球員放膽進攻，盡力製造入球：「球隊中堅人手唔夠，我哋會考慮將基斯拉落一格踢中堅，盡量抵銷Kota（川瀨浩太）停賽嘅影響；進攻方面，我想球員踢得放啲，如果Keep住上場壓住理文嚟攻嘅氣勢，唔係冇得打㗎！」

談到今季4次面對東方俱敗，門將顏翱天（Sky）盼球隊吸取教訓，提防對手用死球帶來威脅：「對住東方除咗要睇實巴科爾、馬高斯同Timmy（馬希偉），仲要小心佢哋嘅死球，希望踢場好波畀球迷睇，晉級決賽。」Sky續指川瀨浩太停賽，令防線面臨更大壓力，但有信心每位隊友互相補位下，能克服困難。

至於東方，主教練盧比度（Chino）稱南區實力不容忽視，表示今仗為「五五波」：「雖然南區啱啱輸畀理文，但佢哋踢得好好，創造到唔少埋門，而且南區班球員好夠韌力，未完場都唔會放棄，今場預咗難踢，希望我哋班仔珍惜上陣機會，表現自己。」陣容方面，盧比度透露黃梓浩再度受傷，未能披甲，盼其他球員挺身而出。

李俊霆則指雖然球隊在剛去的周末輪空，但他相信狀態不成問題，並點名要嚴防佐佐木周及趙聡悟（Sohgo）等人：「球隊訓練強度有番咁上下，狀態冇乜問題，但都唔會睇小南區，尤其基哥利、佐佐木周同Sohgo好有質素，預期會令我哋好頭痛。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：31.顏翱天

後衞：14.宋柱浩 6.基斯 21.黃浩然

中場：2.陳潤潼 11.佐佐木周 23.容昊 16.翟廷峯

前鋒：19.趙聡悟 9.基哥利 90.積遜

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：17.賓紀文 72.拿亞 6.米祖域 19.亞歷斯祖

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 23.馬希偉

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 77.李俊霆