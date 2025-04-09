賴斯轟入2罰球創紀錄　阿仙奴大勝皇馬

周三(9日)凌晨歐聯8強首回合，阿仙奴主場以3比0大勝上屆冠軍皇家馬德里，中場迪格蘭賴斯「碧咸上身」，射入2粒靚絕罰球，成為歐聯淘汰賽史上首位罰球梅開二度嘅球員。兵工廠過去歐洲賽首回合贏3球，最終都可以晉級，殺入4強應該好穩陣。

兩隊今場踢法都非常積極，一開波就鬥攻，阿仙奴中場湯馬士柏迪遠射，被門將泰拔高圖爾斯擋出，皇馬亦有基利安麥巴比左路單刀，殺入禁區起腳，但欠力度及角度，被門將大衞拉耶救到。

臨完上半場，阿仙奴獲得黃金機會，迪格蘭賴斯頭槌攻門，泰拔高圖爾斯飛身撲出，加比爾馬天尼利立即補射，又被呢位比利時鋼門擋出。

換邊之後，阿仙奴攻勢更加入肉，戰至58分鐘，迪格蘭賴斯離門25碼偏右位置，主射罰球彎入近柱入網打開紀錄。僅過12分鐘，呢位26歲英格蘭國腳今次離門25碼偏左位置，勁射死角入網，迪格蘭賴斯職業生涯踢超過400場比賽，首次射入罰球，並且起孖，令人嘖嘖稱奇。

阿仙奴得勢不饒人，75分鐘利維斯史基利橫傳，米基爾馬連奴射成3比0，兵工廠今場有11次射門中目標，追平2009年利物浦嘅紀錄，成為自2003/04年有紀錄以來，單場歐聯淘汰賽最多次射中皇馬大門嘅球隊之一。

皇馬屋漏偏逢連夜雨，中場卡馬雲加補時被逐，下周四(17日)凌晨次回合需要停賽，呢支西甲勁旅自1986年之後，從未試過喺歐聯淘汰賽首回合輸3球之下，次回合反勝晉級，恐怕成功衞冕機會非常渺茫。