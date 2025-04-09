國際米蘭絕殺拜仁　出現奪冠吉預兆

周三(9日)凌晨歐聯8強首回合，國際米蘭憑後備上陣嘅中場大衞法迪斯88分鐘入波，作客以2比1擊敗拜仁慕尼黑，報番前2次不敵呢支德甲班霸之仇，並自2009/10年球季之後，首次取得歐聯5連勝，當年最後奪冠，出現捧盃好兆頭。

拜仁慕尼黑把握地利優勢強攻對手，全場有20次射門，多對手1倍，包括開波6分鐘，米高奧利斯勁射貼柱出界，拉菲爾古里路窄角度射門，被國米門將恩尼森馬撲出。

戰至25分鐘，拜仁獲得黃金機會，哈利卡尼無人看管之下，近門起腳卻中柱彈出。國際米蘭避過一劫，果然有後福，踢到37分鐘，馬古斯杜林後腳回傳，拿達路馬天尼斯射入打開紀錄，領先上半場。

換邊之後，拿達路馬天尼斯幾乎再入1球，近門右路起腳，被拜仁門將烏比治封出，其後拜仁教練高柏天尼作出調動，包括派出將於今夏離隊嘅湯馬士梅拿後備上陣搏殺，呢位35歲老將不負所托，84分鐘近門補射入網扳平。

不過，拜仁只係開心咗3分鐘，國米同樣由後備兵入波，大衞法迪斯射成2比1。國際米蘭曾於2022年歐聯分組賽，被拜仁慕尼黑「雙殺」，今仗終於威番1次，兩隊將於下周四(17日)次回合交鋒。