趙心童轟出141埋齋　世桌外輕取張家瑋闖關

曾涉打假波遭禁賽的中國名將趙心童，周二（8日）在謝菲爾德舉行的世界桌球錦標賽外圍賽，以10比3淘汰香港的張家瑋晉級，爭取再踏上桌球「聖殿」克魯斯堡劇院跨近一步。

趙心童結束禁賽後由業餘身份再次起步，並透過Ｑ巡迴賽勝出而獲得未來兩季的職業賽事資格，重返職業賽場。他與港將張家瑋在世錦賽外圍賽首圈碰頭，盡顯決心，首節已領先8比1，全場頻頻「起迫」，更有4桿「破百」，在最後一局更轟出141度埋齋，以10比3大勝躋身次圈，將與同胞龍澤煌爭逐。

「我覺得今場比賽總體來說打得不錯，距離上一次在這裡比賽已有一段時間，我真的很想重新找回自己的最佳狀態。」這位2021年全英賽冠軍表示:「雖然現在還不能說是我的巔峰狀態，但我對比賽的進展很滿意，而且我知道還有提升的空間。」

27歲的趙心童續稱:「坦白說，Ｑ巡迴賽一點也不輕鬆，雖然我晉級了，但比賽仍然很艱難，壓力很大，參賽選手很強。表面上看，比賽可能很容易，但實際上並非如此，我只是恰好在時機上發揮出色而已。」

至於現年62歲的球壇傳奇韋德與卡沙諾夫激戰到凌晨1點半，最終韋德以10比9險勝，而這位「白旋風」稍後將面對卡迪。年僅14歲的波蘭小將則在首輪落敗，以8比10不敵蘇格蘭的楊格，無緣打破奧蘇里雲保持的紀錄，成為世錦賽正賽最年輕的參賽球手。

世錦賽正賽將於本月19日在克魯斯堡劇院上演。