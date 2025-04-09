皇馬面臨雙失　肥安可以執包袱去教巴西

皇馬喺歐聯8強首回合吞阿仙奴3蛋，瀕臨出局，加上西甲落後榜首巴塞隆拿4分，一旦兩項錦標衞冕失敗，教練安察洛堤應該會被炒，巴西足總一直希望邀請呢位65歲意大利名帥執教，預料佢好大機會去南美洲搵食。

安察洛堤上季率領皇馬成為西甲及歐聯雙冠王，但今季成績退步，尤其是防線不濟，近4場合共失11球，如非門將泰拔高圖爾斯屢救險球，「銀河艦隊」今場唔止失3球。

進攻方面亦令人失望，世界足球先生得主雲尼斯奧斯祖利亞已經連續4場歐聯冇入波或助攻，佢近4年最長歐聯「0創造入球」。

此外，「小雲」同另1位巴西前鋒洛迪高高斯喺皇馬生涯，首次同1場歐聯未能成功扭過對手。最離譜都係中場卡馬雲加補時發脾氣，故意踢走個波，被球證出示第2張黃牌趕出場，次回合需要停賽，進一步打擊球隊晉級機會。

賽後安察洛堤死撐，相信球隊次回合可以反勝晉級，但輿論認為以皇馬頹勢，晉級機會微乎其微，預料「肥安」將帥位不保。適逢巴西國家隊上月炒領隊杜利華祖利亞後，再次將安察洛堤列為新帥首選，雙方有望一拍即合。