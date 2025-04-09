港會7人賽　女子組增設外隊　朱寶恩：期待對春武里

2025港會7人賽將於5月16至18日，在香港足球會足球會舉行，主辦單位周三（9日）在港會舉行抽籤儀式，標準流浪將在D組硬撼韋斯咸、港隊U22則在B組遇上港會及李斯特城，談到有外隊參與女子組賽事，傑志前鋒朱寶恩表示，最期待與泰國球隊春武里正面交鋒。

今屆賽事繼續分為正賽、女子組及大師賽3個組別，共30支隊伍參賽，足總總幹事張炎有、技術總監莫寧、港會主教練谷卓斯、薩拉沙、標準流浪的馬榕生、傑志女子隊主教練朱志光、梁蔚雅及朱寶恩等人，悉數現身抽籤儀式。

最終港隊U22被抽入B組，與港會、李斯特城及阿爾克馬爾爭出線、D組的標準流浪則遇上韋斯咸、新加坡木球會及Larne FC。女子組方面，港會、TSL FC（前稱車路士足球學校（香港））、傑志、春武里、Wrexham AFC及Eastern Thunder會先打單循環分組賽，6支隊伍會按小組排名，出戰最高級別盃賽決賽、第2級別盃賽決賽及第3級別盃賽決賽。

對於今屆有海外球隊，參加女子組賽事，傑志前鋒朱寶恩相當興奮，並表示最期待與春武里交手：「我最想對到春武里，因為之前外流遇過泰國隊友，知道佢哋實力比較高，好想再挑戰佢哋。」談到港隊女足較早前在友賽，擊敗沙特阿拉伯，「寶恩」稱讚隊友表現出色：「睇番入波片段，港隊兩球都係世界波，而且我哋嚟緊『亞盃外』會對多次沙特，其他隊友應該喺呢場波，攞到好多經驗。」

至於TSL FC的宋麗雯，則認為增設外隊，帶來不少新鮮感：「上屆都係對番平時女甲踢開嘅對手，但今屆有幾支外隊踢，佢哋嘅踢法可能會硬淨啲，令大家特別期待，而且女子組賽事搞得愈大型，可以鼓勵想踢波嘅女仔繼續追夢。」

港會7人賽抽籤結果

正賽

A組：阿士東維拉、Western United FC、澳門FA、港會隊長選手隊

B組：李斯特城、阿爾克馬爾、港隊U22、港會

C組：白禮頓、橫濱水手、新加坡足球會，友誼聯賽選手隊

D組：韋斯咸、Larne FC、標準流浪、新加坡木球會

女子組參賽隊伍

港會

TSL FC

傑志

春武里

Wrexham AFC

Eastern Thunder

大師賽

A組：新加坡足球球會大師隊、KCC Veterans、港會主席選手隊、新加坡木球會大師隊

B組：Wallsend Boys Club HK、Ampcontrol Doscovery Bay、港會大師隊、友誼聯賽全明星隊