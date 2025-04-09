香港隊　對印度前再有友賽　張炎有：助提升狀態

香港隊6月將出戰「亞盃外」第二輪分組賽，於主場迎戰印度，足總幹事張炎有周三（9日）出席港會七人賽記招時透露，港隊將於「亞盃外」分組賽前安排一場友賽，又指5月港隊對曼聯的賽事是備戰「亞盃外」的一部分，期望此舉可助港隊提早預熱。

港隊將於6月10日的「亞盃外」C組分組賽對印度，而周二（8日）足總官宣英超球隊曼聯，將於下月30日假香港大球場與港隊進行熱身賽。足總幹事張炎有今日出席記招時表示，為備戰「亞盃外」分組賽將再額外安排一場主場友賽，而對手及比賽場館仍有待確實：「我哋非常重視嚟梗對印度嗰場『亞盃外』，尤其是主場攞到分係最理想。對印度前都有個主場友賽，詳細喺邊度打同對咩對手，等梳理晒所有嘅安排之後，我哋就會儘快向外公佈。」張炎有亦指下輪分組賽場地尚未敲定，足總會爭取於新落成的啟德主場館舉辦。

另外「冠忠巴士60週年足總盃」決賽定於5月31日，緊接於港隊對曼聯的賽事，而張炎有認為此安排僅對部分球會的「大港腳」造成影響，足總盃的賽期安排不會改動：「賽期冇變動嘅，我哋睇過睇過賽期之後，可能得1隊波嘅港隊球員受影響，唔需要做任何改動。其實正常係應該6月2號先開始集訓，變相提早畀大部分嘅球員去一齊訓練，比以往多咗時間去夾，我覺得可以接受。」