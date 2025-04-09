香港遊艇會「伴我啟航計劃」　助青年激發潛能

香港遊艇會於周三（9日）假銅鑼灣吉列島舉行傳媒午宴，由會方理事會核心成員，包括香港遊艇會會長彭孝書、首席副會長洛大衛、副會長（帆船科）Ian Fleming及副會長（會務科）Mark Parker共聚一堂與傳媒相互交流，旨讓大眾加深了解大會旗下慈善基金會的全方位社區項目，以及認識「伴我啟航計劃」四位帆船運動明日之星。

香港遊艇會會長彭孝書於午宴上表示：「香港遊艇會是本港歷史最悠久、規模最龐大的的水上運動體育會之一，旗下更設香港遊艇會慈善基金會，打造全方位社區項目回饋社會。在過去百多年，香港遊艇會一直致力推動帆船及賽艇運動的普及化和精英化。是次傳媒午宴希望與各傳媒朋友交流舉辦水上運動心得，以及會方對培育年輕帆手的決心。」

午宴後，香港遊艇會社區項目─「伴我啟航計劃」的四位畢業生，分別為羅俊軒、黃梓龍、蘇天賜及張智皓面見傳媒，講解自己與帆船運動結緣的經過，及透過「伴我啟航計劃」成功找尋的人生目標。羅俊軒、黃梓龍二人均為17歲，2021年通過選拔成為香港遊艇會「伴我啟航計劃」的第一屆學員。二人表示，他們參與計劃之時正值新冠疫情，因此只要限聚措施稍為鬆綁便立即抓緊時間進行訓練，即使要戴著口罩出海亦在所不辭。羅及黃本身在校內亦有接觸帆船運動，他們透過計劃再深造，最終二人在2023年時通過考核；羅現為「29人型帆船」的區域代表隊成員，而黃則是「ILCA 4型帆船」的區域代表隊成員。

羅與黃曾在「香港帆船賽週」出戰FUSION型帆船項目，前者榮獲亞軍，後者奪冠而回。到10月時更到泰國比賽，羅最後以排名29，黃則以排名31成績畢業。在「輸了比賽，贏了眼界」下，他們更堅定自己在帆船運動方便發展，直言「不枉此行」。

蘇天賜及張智皓則是「伴我啟航計劃」第二屆學員。蘇今年16歲，是學校的體育活躍份子。當時見到香港遊艇會派員前往學行推廣計劃時，已立即舉手表示有興趣參與其中。他更主動呼籲同學參與。張則為分享會中最年輕的「畢業生」，只有15歲。年紀輕輕，小時候已經有參與水上運動的經驗。正當他想重投帆船運動之際，「伴我啟航計劃」便出現在他眼前，故立即報名參加。他們於2023年正式成為計劃學員之後，一直在會方中途島水上運動訓練中心進行訓練。在出戰大型賽事之前，張亦一嚐參加由會方舉辦的「黃昏系列帆船賽」，體驗在維港追風逐浪。二人同樣有出戰「香港帆船賽週」FUSION型帆船項目，蘇摘冠而張得季席。

「伴我啟航計劃」的第一年包括22個課程，每個課程持續2.5小時。學員學習全面的帆船技巧，出席與帆船運動有關的講座也是計劃的一部分。計劃第二年讓參加者有更多機會接觸龍骨船比賽，例如黃昏系列帆船賽、維港帆船賽等。表現良好及積極參與活動的青年更有機會獲得成為「助理教練」培訓的機會。完成計劃後，學員將獲得中國香港帆船運動總會的二級帆船課程資格，香港遊艇會發放證書。

香港遊艇會旗下的慈善基金會成立於2012年，打造全方位社區項目，深入社區推動慈善工作，幫助有需要的兒童和海員，並支持香港的環保事業。慈善基金會的慈善社區項目包括：「Smart Kids 夏日小飛魚」計劃、英語閱讀計劃、帆船及划槳運動同樂日、煙花匯演賀新春及國慶欣賞晚宴等，引證慈善基金會由小孩及青少年的語文、社交以及運動方面均全方位照顧得到。慈善基金會近年更批出獎學金，資助學生於本地升學，從而鼓勵他們努力不懈，積極求學，他日貢獻社會。