艾殊利高爾：巴塞火力全開難抵擋

從牌面上看，考慮到巴塞隆拿及多蒙特目前的狀態，這場歐聯8強的對決似乎是最沒有懸念。然而，作為上屆決賽一分子，你總不能完全抹殺「蜜蜂兵團」創造奇迹的可能性。

儘管如此，他們在對巴塞的比賽中仍面臨艱巨的挑戰，皆因他們已經連續22場比賽中保持不敗，在歐聯主場也同樣保持不敗，暫時只在歐聯的首輪小組賽呑下唯一敗仗。

他們是今屆歐聯暫時入球最多的球隊，共轟入32球，當中23球由3位星級前場球員包括拉芬夏比洛尼、拉明耶馬及羅拔利雲度夫斯基包辦。當中倒戈的羅拔利雲度夫斯基自從離開多蒙特後，在對老東家的比賽中特別醒神，27場倒戈的比賽攻入27球。

顯然今季巴塞的目標是劍指三冠王，若然真的完成了這個目標，教練費歷克也將成為首位帶領兩支不同的球隊取得三冠王這項非凡成就的領隊。

多蒙特今季在場上和場下都經歷了不少起伏，球隊管理層也經歷了變動，從而希望扭轉季初的一團糟。可幸的是，自從新任教練尼高高華上任後，他們已經將這家德國球會帶入了歐聯的參賽範圍，排名已經從他接手時的第15位上升至第8位，還有一絲機會衝擊前4歐聯席位。

與巴塞隆拿一樣，多蒙特也有自己的進攻武器，尤其是前鋒古拉斯在各項賽事已入25球，當中10球來自歐聯，暫時在射手榜上排第2。

兩隊最近3次交手中，巴塞隆拿皆保持不敗，而兩隊今屆已經交手1次，最終巴塞隆拿以一場燦爛的3:2獲得最後勝利。我預計巴塞將在主場再次獲勝，而且將會是一場更具說服力的大勝。