維拉人腳經驗輸蝕　PSG弗到漏博讓主

歐聯8強首回合，巴黎聖日耳門（ＰＳＧ）主場迎戰阿士東維拉，ＰＳＧ提早捧法甲冠軍後，可以專注全力爭奪歐聯錦標，相信會有更佳發揮，況且上圈淘汰英超「一哥」利物浦，近7場歐聯取得6勝1負，其中5場贏2球或以上，盡顯霸氣，遇上只屬英超二線球隊嘅維拉，優勢更加大，巴黎聖日耳門讓球主勝（-1）值博。（Now 643周四凌晨3時直播）

巴黎聖日耳門上場法甲擊敗昂熱，提早6輪成為聯賽冠軍，加上已打入法足盃決賽，對手只係弱隊蘭斯，捧盃機會高唱入雲，所以ＰＳＧ現時只需要集中精神踢好歐聯。ＰＳＧ心理負擔減少之餘，球隊進入歐聯淘汰賽後，亦愈戰愈勇，附加賽兩回合總共大炒比斯特10蛋，16強面對原本奪冠熱門利物浦，比賽過程亦佔上風，首回合主場射門多達28次，「紅軍」只有2次，可見強如利物浦去到巴黎王子球場，都只能捱打，以維拉嘅級數更加無力招架。

至於阿士東維拉近況不俗，各項賽事7連勝，但對手實力都唔強，包括英足盃對英冠球隊卡迪夫城、普雷斯頓，同埋歐聯16強淘汰比利時球隊布魯日，今仗遇上ＰＳＧ將面臨重大考驗，除咗人腳實力唔及對手之外，經驗亦遠遜歐聯常客ＰＳＧ。同埋維拉近5場歐聯作客輸2場，包括不敵另一支法甲球隊摩納哥，面對法甲冠軍ＰＳＧ，更加難發圍。

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