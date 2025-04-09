鄧俊文謝影雪低調「合體」　亞錦賽半粒鐘闖入16強

在寧波上演的亞洲羽毛球錦標賽，港隊著名混雙組合鄧俊文／謝影雪，低調「合體」，並僅以半小時即順利躋身16強；而男單名將伍家朗則於首圈與日本的田中湧士激戰三局後落敗。

「鄧謝配」自從去年12月結束羽球年終賽後短暫「拆夥」，主要讓阿雪養好身體，她在年初亦自己透露成功進行了切除畸胎瘤手術，而鄧俊文與師妹吳芷柔合作，亦於早前先後贏得中國瑞昌及越南國際挑戰賽兩個混雙冠軍，但他們的世界排名未有資料爭逐亞錦賽，而「鄧謝配」則以世界排名第6參賽，並成為賽事的5號種子。

這對合作9年的拍檔，時隔4個月再「合體」即迎勝仗，以21比9、21比15擊敗泰國組合晉級，全場僅花了31分鐘，周四將與世界排名42的印尼組合Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah爭逐。

至於伍家朗在男單首圈則與田中湧士打足三局，最終以19比21、21比12及10比21落敗，馬子雪則在女單以直落兩局12比21及11比21不敵泰國的Busanan

Ongbamrungphan，於32強止步。