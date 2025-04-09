歐聯射手對決　巴塞大起多蒙特

歐聯8強首回合重頭戲，奪冠大熱巴塞隆拿主場火併上屆亞軍多蒙特。今場亦係兩位前拜仁主帥正面交鋒，費歷克麾下嘅巴塞火力全開，以拉芬夏比洛尼為首嘅3叉戟入波停不了，「蜜蜂兵團」有射手古拉斯助陣唔會縮，鬥攻格局實多波入，3.5球大盤有計。（Now 638周四凌晨3時直播）

多蒙特主帥尼高高華同巴塞教頭費歷克，曾於2019年喺拜仁共事，不過尼高高華在當年11月被炒，助手費歷克臨危受命，竟然帶出個6冠王，今場呢對前拜仁上司下屬大鬥法，噱頭十足。費歷克今季轉教巴塞後，不但將傳控同逼搶升呢，更加入快速反擊元素，令「地上最強」無堅不摧，今屆歐聯錄8勝1和1負兼入32粒，單計5場主場便入17球，有4場開4球或以上。

同樣效力過拜仁嘅羅拔利雲度夫斯基，夥拍拉芬夏比洛尼、拉明耶馬組成嘅3叉戟，則佔咗23球，其中拉芬夏比洛尼更以11粒，高踞射手榜榜首，勒都勒唔住，為衝3冠必定火力全開。

另邊廂，多蒙特今季表現差強人意，喺聯賽只排第8位，要爭入前4嘅下屆歐聯參賽資格，機會一般，勢必喺今屆歐聯力爭冠軍，今仗會放手一搏。查實尼高高華喺今年2月頭，先至中途接手多蒙特，單計4場歐聯錄2勝2和，包括16強淘汰里爾，絕對唔差，不過防中柏斯高哥斯坐波監，賽前又收到壞消息，中堅尼高舒洛達碧克因膝傷提早收咧，惟有以攻代守，幸好箭頭古拉斯腳風奇順，今屆歐聯有10球進帳，僅次於巴塞嘅拉芬夏比洛尼，今仗兩大射手大鬥法，隨時合演入球騷。

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