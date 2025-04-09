GT英錦賽揭幕戰　港車手謝榮鍵獲全場季軍

香港車手謝榮鍵(Kevin)正式展開他今年的英國GT錦標賽(British GT Championship)賽季，他在Donington Park賽道舉行的揭幕戰中，以上佳的表現取得全場季軍而回，為爭奪今季的年度錦標打好基礎。

今年繼續效力英國車隊2 Seas Motorsport的他，並駕駛由Contempo Concept和A Bathing Ape聯合贊助的18號Mercedes-AMG GT3，於第1回合的排位賽上先取得第2名，鎖定頭排的有利起步位置。

儘管謝榮鍵在起跑時被對手的林寶堅尼賽車超越而落到第3位，但他在Donington Park賽道上的速度仍十分快，他一直保持著位置直到將賽車交棒給隊友，Mercedes-AMG的廠方車手Maximilan Goetz接手，隊友亦不負所望，在未受任何挑戰下，駕駛18號賽車衝過終點取得季軍。

這兩位自去季已展開合作的車手同心合力，在長達76圈的比賽中穩居全場最高級的Pro-Am組別的第3名，他們追尋錦標的夢在2025年有個很好的開始。

謝榮鍵和隊友Maximilan Goetz今年的目樣是爭奪年度冠軍，他們在Donington Park賽道上的上佳表現，不僅在這項競爭激烈的賽事上，率先在季初登上頒獎台獲季軍，為爭標打下良好基礎。而且，他們的季軍亦確保2 Seas Motorsport車隊目前於車隊積分榜上，成功於榜首帶出領先群雄。

他於賽後表示：「綜合來說，這是個不錯的比賽週末，我們在排位賽中取得第二名，在比賽中已應該至少獲第二名。但不幸的是，我在起跑時落後於對手的林寶堅尼賽車。當然，我們同隊的隊友亦非常強勁，祝賀他們首次獲得英國GT賽的勝利。很高興見到2 Seas Motorsport車隊的所有工作人員們，包括車隊上下，AMG廠方，隊友Maximilan Goetz和我延續去年的良好勢頭，並且為2025年取得一個非常穩固的賽季開始，我們對結果感到滿意。今年我們需要更加穩定，在每個週末都需要取得好成績，希望在賽季結束時我們能夠爭奪冠軍。」