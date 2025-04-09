賽馬會菁英盃　冠忠南區撼東方爭入決賽

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旺角大球場周三（9日）晚上舉行第1場「賽馬會菁英盃」4強，由B組首名冠忠南區硬撼A組次名東方。南區派出顏翱天、趙聡悟及莊晉3名U22擔正，基斯及宋柱浩鎮守中路，佐佐木周負責派牌，為基哥利製造機會；東方方面，作出大幅度輪換，馬希偉未被列入大軍名單，巴科爾和馬高斯先列後備，林千裕、張文浩及李俊霆3位U22出任正選。

冠忠南區正選：

31 顏翱天 ［GK］

2 陳潤潼

6 基斯

8 李嘉耀

9 基哥利

11 佐佐木周 ［C］

14 宋柱浩

15 黎格爾

16 翟廷峯

19 趙聡悟

27 莊晉

東方正選：

26 廖富源［GK］

6 米祖域

9 巴杜姆

17 賓紀文

22 梁冠聰 ［C］

32 林衍廷

35 林千裕

36 顧斌

72 拿亞

77 李俊霆

88 張文浩

冠忠南區後備：

1 伍瑋謙 ［GK］

13 陳嘉昊 ［GK］

7 史提芬彭利拿

10 亞哥斯達

18 艾華

20 游卓峰

21 黃浩然

23 容昊

26 陳凱柏

28 張國鋒

90 積遜

東方後備：

1 葉鴻輝 ［GK］

40 鍾凱文［GK］

7 巴科爾

16 梁振邦

19 亞歷斯祖

20 卡路士

24 蕭頌楠

27 馬高斯

29 劉慶友

42 楊棟棋

44 柏拔

99 洛迪古斯

旺角大球場周三（9日）晚上舉行第1場「賽馬會菁英盃」4強戰，由冠忠南區硬撼東方。東方本季各項賽事4次面對南區錄得全勝，且看今仗能否把握對手有主力缺陣，實現「5殺」兼闖入決賽。（開賽時間：周三晚上8時）

南區日前於聯賽以0比1不敵理文，更有川瀨浩太領紅，今仗無法候命，領隊貝可泓承認對部署構成極大影響，但他仍鼓勵球員放膽進攻，盡力製造入球：「球隊中堅人手唔夠，我哋會考慮將基斯拉落一格踢中堅，盡量抵銷Kota（川瀨浩太）停賽嘅影響；進攻方面，我想球員踢得放啲，如果Keep住上場壓住理文嚟攻嘅氣勢，唔係冇得打㗎！」

談到今季4次面對東方俱敗，門將顏翱天（Sky）盼球隊吸取教訓，提防對手用死球帶來威脅：「對住東方除咗要睇實巴科爾、馬高斯同Timmy（馬希偉），仲要小心佢哋嘅死球，希望踢場好波畀球迷睇，晉級決賽。」Sky續指川瀨浩太停賽，令防線面臨更大壓力，但有信心每位隊友互相補位下，能克服困難。

至於東方，主教練盧比度（Chino）稱南區實力不容忽視，表示今仗為「五五波」：「雖然南區啱啱輸畀理文，但佢哋踢得好好，創造到唔少埋門，而且南區班球員好夠韌力，未完場都唔會放棄，今場預咗難踢，希望我哋班仔珍惜上陣機會，表現自己。」陣容方面，盧比度透露黃梓浩再度受傷，未能披甲，盼其他球員挺身而出。

李俊霆則指雖然球隊在剛去的周末輪空，但他相信狀態不成問題，並點名要嚴防佐佐木周及趙聡悟（Sohgo）等人：「球隊訓練強度有番咁上下，狀態冇乜問題，但都唔會睇小南區，尤其基哥利、佐佐木周同Sohgo好有質素，預期會令我哋好頭痛。」