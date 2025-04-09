賽馬會菁英盃 冠忠南區撼東方爭入決賽
2025年04月09日 19:01
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旺角大球場周三（9日）晚上舉行第1場「賽馬會菁英盃」4強，由B組首名冠忠南區硬撼A組次名東方。南區派出顏翱天、趙聡悟及莊晉3名U22擔正，基斯及宋柱浩鎮守中路，佐佐木周負責派牌，為基哥利製造機會；東方方面，作出大幅度輪換，馬希偉未被列入大軍名單，巴科爾和馬高斯先列後備，林千裕、張文浩及李俊霆3位U22出任正選。
冠忠南區正選：
31 顏翱天 ［GK］
2 陳潤潼
6 基斯
8 李嘉耀
9 基哥利
11 佐佐木周 ［C］
14 宋柱浩
15 黎格爾
16 翟廷峯
19 趙聡悟
27 莊晉
東方正選：
26 廖富源［GK］
6 米祖域
9 巴杜姆
17 賓紀文
22 梁冠聰 ［C］
32 林衍廷
35 林千裕
36 顧斌
72 拿亞
77 李俊霆
88 張文浩
冠忠南區後備：
1 伍瑋謙 ［GK］
13 陳嘉昊 ［GK］
7 史提芬彭利拿
10 亞哥斯達
18 艾華
20 游卓峰
21 黃浩然
23 容昊
26 陳凱柏
28 張國鋒
90 積遜
東方後備：
1 葉鴻輝 ［GK］
40 鍾凱文［GK］
7 巴科爾
16 梁振邦
19 亞歷斯祖
20 卡路士
24 蕭頌楠
27 馬高斯
29 劉慶友
42 楊棟棋
44 柏拔
99 洛迪古斯
旺角大球場周三（9日）晚上舉行第1場「賽馬會菁英盃」4強戰，由冠忠南區硬撼東方。東方本季各項賽事4次面對南區錄得全勝，且看今仗能否把握對手有主力缺陣，實現「5殺」兼闖入決賽。（開賽時間：周三晚上8時）
南區日前於聯賽以0比1不敵理文，更有川瀨浩太領紅，今仗無法候命，領隊貝可泓承認對部署構成極大影響，但他仍鼓勵球員放膽進攻，盡力製造入球：「球隊中堅人手唔夠，我哋會考慮將基斯拉落一格踢中堅，盡量抵銷Kota（川瀨浩太）停賽嘅影響；進攻方面，我想球員踢得放啲，如果Keep住上場壓住理文嚟攻嘅氣勢，唔係冇得打㗎！」
談到今季4次面對東方俱敗，門將顏翱天（Sky）盼球隊吸取教訓，提防對手用死球帶來威脅：「對住東方除咗要睇實巴科爾、馬高斯同Timmy（馬希偉），仲要小心佢哋嘅死球，希望踢場好波畀球迷睇，晉級決賽。」Sky續指川瀨浩太停賽，令防線面臨更大壓力，但有信心每位隊友互相補位下，能克服困難。
至於東方，主教練盧比度（Chino）稱南區實力不容忽視，表示今仗為「五五波」：「雖然南區啱啱輸畀理文，但佢哋踢得好好，創造到唔少埋門，而且南區班球員好夠韌力，未完場都唔會放棄，今場預咗難踢，希望我哋班仔珍惜上陣機會，表現自己。」陣容方面，盧比度透露黃梓浩再度受傷，未能披甲，盼其他球員挺身而出。
李俊霆則指雖然球隊在剛去的周末輪空，但他相信狀態不成問題，並點名要嚴防佐佐木周及趙聡悟（Sohgo）等人：「球隊訓練強度有番咁上下，狀態冇乜問題，但都唔會睇小南區，尤其基哥利、佐佐木周同Sohgo好有質素，預期會令我哋好頭痛。」