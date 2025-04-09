舊將講曼聯衰落：只為搵錢　唔係為爭冠軍

前曼聯中場尼曼查馬迪近日接受傳媒訪問，話題講到效力車路士同曼聯時期感受，馬迪指出，車路士較着重成績，曼聯只為搵錢，間接道出曼聯衰落原因。

36歲嘅馬迪曾效力曼聯5年，上陣189場，係佢整個足球生涯效力最長嘅球隊，佢話：「加盟曼聯第1年試過上榜首，但最終冠軍係曼城，呢5年我哋試過第2、第6、第3、第2、第6，仲有幾項盃賽，但都同冠軍無緣。」

馬迪坦言其實曼聯表現唔差：「如果以現今標準衡量，我哋當時表現堪稱出色，不過『紅魔鬼』唔會滿足於亞軍，我哋需要冠軍，當時球隊並無根本性問題，組織架構仲好完善。」

不過馬迪認為，太過商業化對曼聯影響相當嚴重：「曼聯同車路士最大差別係，車路士一切圍繞冠軍展開，呢種精神由上到下，由養草皮到高層決策，而曼聯就着重商業運作，加盟曼聯幾個月我就感受到。」

馬迪對於曼聯人工高開支大表示理解，搵錢無可厚非，但做得太過火：「我喺車路士時只出席過2次商業活動，但喺曼聯呢類事情多到數唔晒，漸漸地，我感覺到冠軍對於曼聯唔係首要目標，可能我感覺有錯，但呢個係我真實體驗。」