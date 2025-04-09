賽馬會菁英盃　冠忠南區絕殺闖決賽　

旺角大球場周三（9日）晚上舉行第1場「賽馬會菁英盃」4強，由B組首名冠忠南區硬撼A組次名東方。最終南區憑史提芬彭利拿下半場補時階段射入12碼，以1比0勝出，晉級決賽。

南區派出顏翱天、趙聡悟及莊晉3名U22擔正，基斯及宋柱浩鎮守中路，佐佐木周負責派牌，為基哥利製造機會；東方方面，作出大幅度輪換，馬希偉未被列入大軍名單，巴科爾和馬高斯先列後備，林千裕、張文浩及李俊霆3位U22出任正選。

南區初段採取主動，12分鐘，趙聡悟與基哥利撞牆後起腳，被廖富源接實。5分鐘後，東方黃金機會，巴杜姆禁區內被翟廷峯推跌，博得12碼，但巴杜姆親自操刀被顏翱天救出。36分鐘，南區以容昊入替莊晉，兩隊半場互交白卷。

南區57分鐘調入史提芬彭利拿及亞哥斯達，加強攻力，東方其後調入馬高斯作牽制，61分鐘，顧斌禁區頂抽射高出。73分鐘，東方換入巴科爾和洛迪古斯，82分鐘幾乎收效，巴科爾長驅直進後起腳，同樣未能命中目標。下半場補時階段，亞哥斯達禁區內被林千裕剷跌，南區獲得12碼，史提芬彭利拿頂住壓力操刀射入，最終南區贏1比0完場，繼2022至23球季，再次闖入「賽馬會菁英盃」決賽。

南區領隊貝可泓形容，顏翱天上半場救出巴杜姆12碼為致勝關鍵，並解釋上半場換走16歲小將莊晉的決定：「我哋好想培養莊晉成為球隊嘅未來，但可能佢第1次踢正選比較緊張，頭30分鐘唔太入局，所以好快就換佢出嚟，因為盃賽一場過，決定要果斷啲，但莊晉嚟緊一定有好多機會，分分鐘下場聯賽都會出嚟踢。」