JSR講波分析兩邊走　Oscar：獨特嘅體驗

「第12屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）周三（9日）走入旺角大球場，其中學員之一的程梓豐（Oscar）身兼兩職，擔任「賽馬會菁英盃」評述員之餘，更同時主持數據分析環節，他形容今次體驗獨特，希望日後能再有機會嘗試幕前的工作，繼續挑戰自己。

JSR學員程梓豐（Oscar）今場兩邊走，上半場夥拍李德能及另外兩位學員進行評述之外，更於完場後主持數據分析環節，於兩個角色之間切換的Oscar表示賽前已做足功課，但心情仍難免緊張：「呢幾日都做咗好多資料搜集，了解兩隊波嘅背景資料，但係一開始自己有啲緊張，場波開始之後，都慢慢調整到情緒，臨尾數據環節有番多啲自信，可以清晰表達到自己想講嘅嘢。評述環節一定係最難忘同最有挑戰性，即使賽前可以做好多資料搜集，但場波發生咩事係無辦法預知，又或者諗唔到嘢講嗰陣要大家互相補位，今日就畀我學習到點應付突發情況。」

首次以JSR學員身份於直播亮相，Oscar感謝計劃導師的指導，並認為這次經驗讓他獲益良多，也期待未來有更多幕前的機會：「其實好難得有機會去講波，兩隊踢咗一場咁精彩嘅比賽，我可以參與直播係好獨特同有趣嘅體驗，我哋嘅一班導師教咗好多嘢，令我鍛鍊到自己主持技巧，以後都有興趣繼續嘗試幕前工作，多謝依個計劃帶畀我咁寶貴嘅學習機會。」