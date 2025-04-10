學界神之隊！協恩互相鞭策爭Panasonic賽連霸

年度學界盛事「Panasonic學界籃球邀請賽」將於5月強勢回歸，15日起一連4日於修頓場館爆發激戰。衞冕的協恩中學將於女子W組出擊，爭取第11冠，協恩能否悍衞霸主地位，值得期待。

雖然學界「神之隊」協恩中學在本學年港九D1學界決賽，不敵英華女學校屈居亞軍，17連霸紀錄告終，令不少球迷大跌眼鏡。但這支學界傳統班霸，到精英賽回復王者本色，連場以大比數大勝對手，最終於決賽以85比53擊敗裘錦秋中學（葵涌），達成精英賽10連霸，實力毋庸置疑。

何施澄：要更硬淨

協恩上屆奪得隊史第10座「Panasonic學界籃球邀請賽」冠軍，今屆繼續出擊爭取衞冕，隊長何施澄勉勵隊友做好自己：「希望大家心態可以更硬淨，不要那麼容易受外界的聲音影響，大家互相鞭策，每人走多步專注做好自己就可以。」

展望衞冕旅途，「施澄」期望球隊由防守做起，爭取連霸：「協恩一貫的優點以及傳統打法是防守壓逼、反擊打快攻及守護籃板，而板櫈深度亦是較優勝的地方，所有球員都有能力落場爭取好成績，希望大家由防守做起，每場比賽都以盡量減少對手的得分為目標，發揮自己最好的一面。」

協恩女籃

教練：陳嘉汶

隊員：杜倬瑜、甘梓澄、張家媛、盧嘉嵐、麥允祈、梁瑞昕、楊彩盈、黎日瑤、李銦潼、何施澄、吳凱晴、羅卓穎、鄭天瑜、劉衍彤、梁華恩、蔣曉琳

本學年成績：精英賽冠軍、學界港九區D1亞軍

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布