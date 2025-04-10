【有片】PSG反勝維拉　神鋒轟馬納當拿式金球

周四(10日)凌晨歐聯8強首回合，巴黎聖日耳門(PSG)主場先落後之下，以3比1反勝英超勁旅阿士東維拉，冬季加盟嘅基華拉斯基利亞技驚四座，下半場轟入一記「馬納當拿式」個人表演金球，搞到遠道入場幫維拉打氣嘅威廉王子同喬治王子都冇晒癮！

主場出擊嘅PSG一開波就搶攻，但入唔到波之餘更喺35分鐘先失，走漏摩根羅渣士畀佢接應傳中射入，作為「維拉死忠」嘅威廉王子亦瘋狂慶祝。不過PSG始終技高一籌，4分鐘後迪斯亞杜伊喺禁區頂推橫後，射出世界波直飛死角，半場兩隊打和1比1。

換邊後PSG加強壓力，49分鐘炮製今屆歐聯最佳入球，PSG後場截擊後流暢反攻，基華拉斯基利亞中場線前少少拎波後狂推，入禁區後鞋底搓波擺脫前面3個敵衞，窄角度用左腳狂轟網頂。PSG去到補時，再由紐奴文迪斯入多粒，為次回合作客打下穩固根基。

格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞反超前嘅入波，被形容為「馬納當拿式」金球，佢賽後表示：「馬納當拿式？我好愛佢，佢係拿玻里嘅神！我喺拿玻里效力咁長時間，同所有人一樣愛戴佢。」基華拉斯基利亞冬季離開拿玻里前，就曾到當地著名馬納當拿嘅壁畫前告別。

至於維拉領隊艾美利就表示未放棄晉級希望：「次回合到我哋主場，呢個係一大挑戰，但我哋喺維拉公園球迷打氣下一直非常強勁，我有信心可以踢出最佳水準。」為維拉入波嘅摩根羅渣士亦話：「本身就冇人覺得維拉有機會，既然冇嘢好輸，點解唔盡地一煲？」