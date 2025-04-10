衞冕雄獅迎挑戰　英華書院籃球火繼續燃燒

英華書院於本年度學界賽強勢出擊，決賽加時下以43比36擊敗勁敵拔萃男書院，捧走港九區合併以來首個冠軍。英華今年由主控蔡浩東擔任隊長，帶領球隊於「Panasonic學界籃球邀請賽」力爭第9座冠軍以及5連霸。

由朱耀明領軍的英華陣容鼎盛，效力甲一香港東方的鍾子豪和吳委峻雖未能參與學界及精英賽，惟兩人在年齡未有限制的「Panasonic學界籃球邀請賽」雙雙回歸，加上去屆精英賽MVP蔡浩東，以及身高1米90的「雙塔」龍鑫和靳弘毅坐鎮內線，5位中六生最後一次參賽能否爆發小宇宙，勢成賽事看點。

吳委峻回歸學界賽場成焦點

英華去屆決賽憑吳委峻轟18分，帶領球隊以53比43擊敗聖若瑟書院，實現4連霸。這位得分後衞最終包攬得分王、三分王及最有價值球員3個獎項，今年他經過甲一球季洗禮後，回到學界賽場的表現成為焦點。英華於精英賽8強打出精彩一仗，第4節仍落後北角協同中學9分下反勝，盡顯韌力。惟最終無緣衞冕得季軍。隊長兼主控蔡浩東表示：「面對DSE，我們一班中六生仍然以奪冠做目標，承英華之傳統，秉承師兄教導，薪火相傳。英華籃兒，加油！搏盡無悔！」

英華男籃

教練：朱耀明

隊員：蔡浩東、龍鑫、靳弘毅、盧銘謙、吳俊謙、林韋濼、秦皓天、魏征、鄉蔚俊、徐柏揚、鄧正琛、劉君彥、沈栢聰、何樂天、任嘉俊、吳委峻、鍾子豪、盧樹旻

本學年成績：學界港九區D1冠軍、精英賽季軍

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布