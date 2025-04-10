巴塞4球炒多蒙特　拉芬夏「偷」入波要道歉

巴塞隆拿勢如破竹！周四(10日)凌晨歐聯8強首回合，巴塞喺主場4比0大炒多蒙特，4強席位非常穩陣。巴西翼鋒拉芬夏比洛尼今仗1射2傳，今屆歐聯製造19個入波，追平「球王」美斯嘅神級紀錄！

巴塞今場優勢明顯，25分鐘古巴斯禁區內起腳，拉芬夏喺個波喺入白界前加一腳「偷」走入波。48分鐘拉芬夏頭槌傳中，羅拔利雲度夫斯基近門鑿入；「羅拔仔」66分鐘喺快速反擊再入多粒，加上77分鐘拉明耶馬接應拉芬夏妙傳射成4比0，令巴塞一隻腳已經踏入4強。

拉芬夏狀態大勇，連埋今場1射2傳，佢喺今屆歐聯已有12個入波同7次助攻，單屆「製造」19個入波，追平美斯喺11/12球季嘅巴塞紀錄(14入球+5助攻)，如果巴塞順利晉級，至少仲有3場歐聯要踢，拉芬夏破紀錄唔係問題。

拉芬夏成為贏波大功臣，但佢賽後就先為偷走隊友古巴斯嘅入波致歉：「我最初擔心自己越位，好在入波成立。我向古巴斯道歉，佢叫我唔使內疚，因為自己都有個助攻。我當時唔肯定個波會唔會出界，出腳係本能反應。」