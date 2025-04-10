丹恩奴域：艾沙比主勝一定「特」

艾沙比今仗將會於主場面對艾科魯特，賽前艾沙比擁有一定機會，取得來屆亞冠精英盃的參賽資格。事關今個賽季只餘下8場聯賽，他們跟第3位的艾納斯只有8分的積分差距。

事實上，艾沙比最近表現相當不錯，而且進攻火力全開，近3仗一共攻入11球。

咸達拉最近對艾奧魯巴一戰中大演帽子戲法，近3場聯賽累積了5個入球，這證明他依然是亞洲其中一位最令人望而生畏的前鋒，並且於今季一共攻入18球。

進攻中場古安卡季尾階段亦表現出色，今季除了一共參與了球隊14個入球之外，近8場賽事亦一共攻入5球。他將會為咸達拉製造入球機會，對主隊的攻勢組織舉足輕重。

另一邊廂，艾科魯特距離降班區有8分的積分差距。雖然他們基本上已經安全，但要多取一些分數才能完全脫離降班威脅。

艾科魯特上仗以0:2不敵艾塔亞文，我認為他們本應可於主場取得分數。今季他們表現不穩，導致失去打入聯賽榜前半版的機會。

馬奧利達今季一共攻入12球，當該名科摩羅籍翼鋒進入狀態時，將可會大大提升球隊的進攻火力。

由西甲貝迪斯借用的哥拉度，暫時一共取得5球，而積臣梅歷卡最近的演出也相當關鍵，所以他們將希望一眾前鋒可以為對手帶來傷害。

儘管艾科魯特的進攻鐵三角交出好表現，但我也不認為他們有能力避免輸波而回，我預計艾沙比今仗最終將可獲勝。