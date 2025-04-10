勇士被前隊員絕殺！意外不敵馬刺跌出西岸前6

NBA常規賽距離煞科日僅餘4日，正爭奪季後賽席位的勇士於周四（10日）面對西岸「尾三」球隊馬刺，在決勝節領先12分的大好局勢下，被前隊員「北卡飛鷹」班尼斯（Harrison Barnes）狂轟3球三分波，包括最後一記絕殺三分，最終以111：114反負，勇士爆冷輸波後排名從第5跌落第7位，球隊僅餘下兩場常規賽，若未能取勝將大機會要打附加賽。

馬刺前勇士球員基斯保羅和2015年總冠軍功臣之一的班尼斯，二人面對前東家狀態大勇，前兩節分別攻入12分和9分，加上「年度最佳新秀」熱門的卡素（Stephon Castle）亦貢獻12分，馬刺以55：51領先進入下半場。勇士第3節提速狂打「一波流」，成功反先比數並一度擴大至14分領先優勢，單節打出37：21。

原以為無力扭轉局勢的馬刺，決勝節上演絕地反擊，班尼斯射入2球三分率隊打出一段15：4攻勢。比賽尾段愈戰愈激，最後不到3秒雙方戰成111：111，班尼斯最後一擊面對畢拿防守外圍起手壓哨命中，隊友衝出場內慶祝，與前戰友「咖喱仔」露出的無奈苦笑形成強烈對比，最終馬刺以3分絕殺勇士客場袋走勝利。

西岸4至8名形勢呈「大亂鬥」，賽前以47勝32負排名第5位的勇士，今場落敗後連跌2位，現與高一位的灰熊和低一位的木狼僅有0.5勝場差，至於距離金塊和快艇亦僅落後1個勝場差。