香港隊　與曼聯正面交鋒　顏卓彬：要入到「紅魔」波

港隊下月30日將於香港大球場迎戰英超球隊曼聯，主辦方周四（10日）下午於麗晶酒店舉行新聞發佈會，會上宣布售票詳情之外，曼聯傳奇前鋒約基及港隊成員顏卓彬亦有現身記招，顏卓彬訪問時指會視今場為「亞盃外」的港隊熱身賽，又盼延續歷年港隊主場對外隊的記錄，是役勢要攻破「紅魔鬼」大門。

英超球隊曼聯繼2013年與傑志上演友賽後，時隔12年再次訪港，於5月30日假香港大球場與港隊一較高下，代表港隊出席的顏卓彬表示，相當期待與「紅魔」隊長般奴費南迪斯同場較勁：「曼聯上次嚟香港對傑志嗰陣，我仲係15歲左右，啱啱先上一隊跟操，我冇份落場淨係喺看台睇，冇諗過若干年後，輪到自己有機會落場對曼聯，我最期待同曼聯嘅隊長般奴（般奴費南迪斯）交手，佢係曼聯嘅靈魂人物，球技又好，我本身好鍾意8號嘅呢個號碼，佢又係着8號，希望喺球場上可以同佢正面對決。」「彬仔」又希望今場能攻破「紅魔」大門，延續歷年港隊主場對外隊的入球紀錄：「當年見到嘉緯（林嘉緯），Alex（艾力士）入波自己都好興奮，希望可以秉承到我哋香港球隊對外隊嘅傳統，就係一定入到波，希望都Keep到呢個紀錄。」

港隊將於6月10日的「亞盃外」C組分組賽主場迎戰印度，而「彬仔」就表示會視今場為正賽前的熱身賽，提前預熱狀態：「對到高水準嘅外隊機會真係好少，尤其是速度同強度高本地踢聯賽好多，咁啱安排喺亞洲盃外圍賽兩個星期之前踢，對球隊備戰一定有幫助。所以我哋都唔會當係一場表演，反而會當係練習賽去幫我哋球員去提升狀態，希望對印度嘅時候有更好嘅表現。」