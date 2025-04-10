【歐霸】專注爭標熱刺W有辦「法」

歐霸盃8強首回合，熱刺主場迎戰法蘭克福，雖然熱刺英超成績欠佳，但踢歐霸盃有出色表現，近5次歐霸盃主場出擊，獲得4勝1和，水準靠得住。德甲球隊法蘭克福門將隊長奇雲查普受傷缺陣，防線有隱憂，熱刺應可把握地利優勢，先下一城捧主勝。(Now 638周五凌晨3時直播)

熱刺上場英超以3比1擊敗修咸頓，總算結束2連敗，基本上已經冇護級壓力，今季餘下目標一定係全力爭奪歐霸盃錦標。尤其是熱刺現時排聯賽第14位，想參加下屆歐洲賽，唯一途徑就係捧歐霸盃冠軍，一旦成功更可以直接晉身下屆歐聯，誘因非常大。事實上，熱刺今屆歐霸盃表現穩定，包括作客以3比2擊敗賀芬咸，再遇另1支德國兵團法蘭克福，有助提升贏波信心。

法蘭克福排德甲第3位，首要工作係力保前4位，奪取下屆歐聯入場券，今仗首回合作客應會採取穩陣踢法，但求唔輸已經足夠，等次回合主場再搏殺。此外，法蘭克福受到傷兵問題困擾，門將奇雲查普養傷影響最大，佢近4場缺陣之下，由21歲巴西小將卡奧亞山度士把關，僅1場不失球，今仗面對孫興民、蘇蘭基等優秀射手，恐怕難以招架。加上法蘭克福近3場歐霸盃作客輸2場，造訪倫敦無力發圍。

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