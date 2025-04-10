【歐霸】里昂當弗勢均力敵　曼聯半場和要追

今晚歐霸8強首回合焦點戰，里昂主場硬撼曼聯。紅魔今季奪標希望只剩番歐霸冠軍，一定搏甩髀，不過里昂近況亦唔係人咁品，造訪法國唔敢輕敵，而且佢哋今屆歐霸初段例打穩陣波，半場先求唔輸，半場和不妨再追。（Now 643周五凌晨3時直播）

曼聯今季戰績差強人意，聯賽淪落到中下游，國內盃賽全部出局，爭搶下屆歐聯入場券唯一希望，就係勇奪歐霸冠軍，目標鮮明。紅魔亦算爭氣，今屆10場歐霸獲6勝4和未輸過，其中16強兩回合計以5比2淘汰皇家蘇斯達，但要留意喺次回合，佢哋係打多1人下，末段入多兩粒先至大勝，唔好睇得咁高。

事實上，曼聯前鋒海倫及約舒亞舒克斯唔識入波，靠隊長般奴費南迪斯單天保至尊，目標太大唔係場場都work，主帥魯賓艾摩廉惟有改踢穩陣波，各項賽事近6仗僅1敗，當中只失4粒，上仗更打和曼城0比0，加上今場只係首回合又要作客，相信只求唔輸已經收貨。

不過里昂絕非善男信女，各項賽事近10場取得8勝2負狂轟29粒，米卡達捷、卓基等都交足貨，單計歐霸今屆10場獲6勝3和僅1敗，16強兩回合計狂數布加勒斯特星隊七個一皮，弗到咁唔講得笑。因此預計曼聯會採取穩中求勝策略，尤其係初段先求唔輸，睇番佢哋近7場歐霸全開半場和，不妨追多鋪。

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