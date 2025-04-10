決賽不敵埃及球手　陳善鈺成首屆U23壁球世錦賽亞軍

第一屆WSF U23世界壁球錦標賽周四（10日）於巴基斯坦煞科，勇闖女子組決賽的港將陳善鈺（Simmi），面對埃及球手Fayrouz Abouelkheir，局勢被動處於下風，最終以直落3局吿負，不過仍收穫亞席佳績。

列為賽事4號種子陳善鈺，先在首圈輪空，其後連挫南非和日本球手Savannah Ingledew及日本球手Akari Midorikawa，闖進4強再險勝馬來西亞的易昕穎。Simmi決賽對陣賽事頭號種子的Fayrouz Abouelkheir，對手去年於WSF世界青少年壁球個人錦標賽奪得銀牌。

雙方首局即演高水準攻防戰，陳善鈺初段領先4：1，對手還擊戰成5：5平手，埃及球手尾段發力，「刁時」以12：10先下一城。次局兩人再度拉鋸至9：9，惟最後港將連輸2分以9：11再輸一局。關鍵的第3局對手未有手軟，開局率先取得3分，陳善鈺不甘落後奮力追至4：7，惟後力不繼最終輸6：11，總局數0比3不敵對手收下亞軍。