希斯基：墨城主場輕鬆捕「獅」

墨爾本城周五於澳職主場面對布里斯班獅吼，將希望可以重返聯賽榜次席位置，而今場賽事我亦睇好他們可以贏波。

墨爾本城上仗憑17歲小將梅甸梅美迪攻入今季個人第4個入球，最終以1:0小勝來訪的中岸水手。近5仗他們亦錄得4勝1負，近況大勇。

梅甸梅美迪連續兩場賽事都有入球進帳，我認為此子前途無可限量，既能夠出任中路位置，亦可以踢翼鋒。另外，約拿坦高軒今季季初成為了球隊的核心人物，如今他經已傷愈復出，將可協助球隊衝擊常規賽冠軍。

至於一共交出7次助攻的安達斯古恩是他們中場的發電機，而卡普托等正前鋒亦相當喜歡跟他並肩作戰，所以主隊的進攻火力看來相當強勁。

另一邊廂，布里斯班獅吼上仗主場以1:5大敗於FC麥克阿瑟的腳下，繼續排在聯賽榜尾2位置，積分跟榜尾的珀斯光輝一樣。

獅吼是澳職其中一支防守力最差的球隊，而我亦不知道他們可以從哪方面取得入球，因此我並不意外他們在聯賽榜敬陪末席。

新加盟的艾素姆阿布巴卡對中岸水手時取得士哥，近3仗共攻入兩球。此外，今季攻入3球及交出6次助攻的隊長謝爾奧沙演出關鍵，他將要激勵隊友在今個令人失望球季的季尾階段交出好表現。

我預計布里斯班獅吼今仗將會再次失之交臂，主隊墨爾本城將可輕鬆獲勝。