丟架！奧拿拿罵戰後連環派膠 曼聯慘被逼和

周五(11日)凌晨歐霸盃8強首回合，曼聯「紅人」奧拿拿慘成笑柄。呢位門將賽前同里昂球星尼曼查馬迪爆發罵戰，被諷刺係「曼聯史上最廢龍門」，結果佢勁唔爭氣，今場作客里昂兩度嚴重犯錯，累曼聯喺補時被逼和2比2，非常丟架！

歐霸冠軍係曼聯今季唯一目標，早段反客為主一輪急攻入唔到波，25分鐘就里昂搞掂，泰亞高艾美達左路罰球內彎傳中，奧拿拿判斷錯誤，畀個波係面前落地後，僅僅拍到個波都照入網。奧拿拿今場每次掂波都被主隊球迷狂噓，似乎被噓到失晒魂。

曼聯整體表現唔差，完半場前由約羅頭槌追平，88分鐘更有約舒亞舒克斯接應般奴費南迪斯傳中頂入，以為可以做絕殺英雄，點知去到補時5分鐘，里昂禁區內混戰射門，奧拿拿撲波竟然甩手彈返去龍門口，卓基多謝都冇句就執雞追平2比2。

罪人奧拿拿一直係今場焦點，賽前佢話曼聯「實力遠勝里昂」，被里昂嘅前曼聯球星尼曼查馬迪反擊，諷刺奧拿拿係「曼聯史上最廢龍門」，呢位喀麥隆門將再以「我幫曼聯贏過冠軍(馬迪未試過)」作最後攻擊，但佢今場就用表現證明馬迪冇講錯。數據顯示，奧拿拿今季(各項賽事)因犯錯導致射門(12次)同失球(8次)，都係英超門將第1位。

曼聯領隊魯賓艾摩廉，賽後繼續力撐奧拿拿：「呢啲事(犯錯)總會發生，足球員要踢咁多比賽，肯定會犯錯，我呢幾個月犯嘅錯唔會少過球員，最重要係我哋仲有次回合去改變一切，呢個先係要專注嘅事情，我對奧拿拿好有信心。」馬迪今場做後備未有上陣，仍然成為最大贏家。