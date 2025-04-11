眼淚變養分　盧善恩走出奧運後低潮

香港羽毛球新星盧善恩（Happy），去年以21歲之齡，首次踏上奧運舞台，達成很多運動員畢生的夢想。她承認奧運後一度陷入低潮「幾乎每日都喺度喊」，但這位小妮子決定視之為成長的養分，盼殺入世界頭32位，挑戰各項大賽。

Happy去年首戰奧運，在分組賽先後不敵巴西球手朱莉安娜，以及泰國好手革通遺憾止步，但獲得不少市民掌聲，Happy回望當時的點滴，仍感到十分夢幻：「剛到達選手村，就好似入咗迪士尼咁，因為部分運動員是奧運金牌選手，與他們身邊會覺得自己很渺小，但一方面又很榮幸能夠跟他們在同一個空間相處。」

縱使運動員生涯首屆奧運，以兩連敗告終，不過Happy指在這段旅程收穫滿滿，驅使自己更加努力改善不足，豈料從巴黎的「迪士尼」回歸現實後，等待她的是接踵而來的挑戰，她感嘆：「去年為了衝奧運，參加級別相對較低的賽事，爭取勝利，之後嘗試出戰規模較大的比賽，對手實力比較高，便不斷落敗，排名下降，開始感到迷惘…」

談到這個處境，Happy承認出戰奧運後，給予自己更大壓力，卻出現反效果：「感受過奧運的滋味後，更加想打出佳績，所以練波特別心急，做唔好會嬲自己，幾乎每日都喺度喊，驚自己已到頂，無辦法繼續進步。」

獲教練文凱發掘更多可能性

幸好前國家隊球手文凱去年尾，擔任港隊女單教練，令Happy發現自己有更多可能性：「有時練唔好會發自己脾氣，要教練不斷哄…我都覺自己比較麻煩，很感激她願意幫我，而且她跟我說其他國家隊球手的經歷，讓自己明白到原來運動員成績有起伏，是正常不過的事，才不致太焦慮，加上在她的訓練安排下，發現自己擊球力量，較以往明顯改善。」

更令人可喜的是，Happy在文凱幫助下，2025年狀態有所回升，3月在法國奧爾良羽賽首圈激戰3局後成力挫革通，報巴黎奧運一敗之仇，她形容這場勝利意義非凡：「跟奧運分組賽相比，我今次更加放膽進攻，不讓對手控制節奏，總算無白費訓練時，所付出的努力，雖然我不會覺得自己不可一世，但能夠獲勝確實值得開心。」

衝擊Top32挑戰大賽

2025年已踏入第4個月，現時世界排名第51位的Happy，期望今季盡力提升球技後，能進佔前32名：「現時我位列第51位，要把握前列球手不出戰的空缺，才能夠順利報名參賽，使我難以參加大賽，如果可以升至前32位，出戰大型賽事的機會便有所提升，希望今年繼續提升球速及步法，盡快達成目標。」

值得一提，Happy今年再度於「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」，候選「傑出女運動員」，Happy對獲獎保持平常心：「香港有很多出色的女運動員，競爭激烈，因此我對獲獎不抱太大期望，但都好榮幸能夠成為候選人。」

【盧善恩檔案】

出生日期：2003年2月25日（22歲）

身高：1米68

慣用手：右手

主要榮譽：伊朗國際挑戰賽 金牌（2024）

哈薩克羽賽 銅牌（2024）

印尼國際羽毛球挑戰賽 銅牌（2023）