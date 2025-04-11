傅家俊世桌外轟出紀錄成為史上第7人　球桿問題無阻晉級

香港桌球天王傅家俊（Marco）周四（10日）亮相世界錦標賽外圍賽次圈，狀態甚勇，以10比4淘汰了比利時的20歲新星梅頓斯，爭取自2018年後再踏克魯斯堡劇院出賽的期望跨近一步，同時今仗並寫下紀錄，成為史上第7位在職業賽上打出一桿「16紅」清枱「破百」的球員。

Marco在第4局隨着梅頓斯的一次犯錯，而成就了今次寫下紀錄的機會，他取得自由球後先打入「啡波」，然後將枱面上的16個紅球逐一「清除」，最終打出一桿139度，繼史提芬占士於90年世錦賽後，第二位球員再在世錦賽上造出這個紀錄，而傅家俊也是歷來第7位球員在職業賽上打出一桿「16紅」清枱，Jamie Burnett則於2004年全英賽上轟出「16紅」全清的一桿148度，保持着7人中一桿最高度數的紀錄；至於另四人包括禾頓（2008年全英,141度）、沙比(2018年中國賽,141度)、凱菲特(2020年蘇格蘭賽,140度)及戴爾(2023年巡迴錦標賽,139度)

Marco今仗開局即連贏5局，拋離5比0，首節領先8比1，但比賽期間一度遇上了小意外，第二節比賽前球桿的Tip頭出現問題，其後更換了卻連輸兩局，幸而他處變不驚，沉着應戰下，順利闖關，全場7次「起迫」，包括兩Cue「破百」。下仗將與英格蘭的斯索碰頭。

賽後談到球桿事故，Marco表示:「這令我想起2016年在克魯斯堡的準決賽面對沙比的比賽，我當時在8比8平手時，Tip頭亦有相似的問題，幸好今次在8比1領先下，有時間調整球桿，今天自己發揮很好。

對於能否再打入世錦賽正賽，踏足克魯斯堡劇院，傅家俊抱着平常心而戰，他稱:「能夠躋身克魯斯堡當然很好，但我還需要贏多兩場非常艱難的比賽，我期待挑戰，如果我真的晉級，那就像發夢一般，我必須一場一場地打。」