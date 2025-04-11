洛杉磯奧運新增乒乓混合團體　游泳50米項目全入奧

國際奧委會（IOC）執委會最近通過了2028年洛杉磯奧運比賽項目及人數，部份運動項目的小項有所調整，乒乓球將增設混合團體項目，而游泳項目更將50米項目全部入奧，整個游泳大項共設41面金牌，金牌數目冠絕歷屆奧運。

洛杉磯奧運共設351個小項，較上屆巴黎奧運的329項多增22面金牌，來屆新增了棒球、壘球、木球、棍網球、壁球及腰旗美式足球（Flag football），而乒乓球項目將由原來的5面金牌增至6面，新設混合團體項目，並且將男、女雙打取代了男、女子團體，對於一直在國際賽上有機會爭逐獎牌的港隊來說，提升了奧運爭牌的機會。

至於游泳項目上亦有變動，短途的50米項目，全部都可成為奧運項目，除了過去已為奧運項目的男女子50米自由泳之外，男女子蛙泳、蝶泳及背泳也將成為奧運的金牌項目，因為此游泳的總金牌數目將由巴黎奧運的35個增至41面；此外，女子水球項目亦首次擴大參賽名額至12隊，與男子項目相同；3人籃球項目的參賽隊伍，亦會由男、女子各8隊增至各12隊參賽。

IOC計劃屆時有10500名運動員名額，當中女運動員有5300多人，男運動員則有5100多人。洛杉磯奧運將於2028年7月14至30日上演。