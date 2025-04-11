同約基學沖奶茶　顏卓彬：好特別嘅經歷

英超勁旅曼聯5月30日訪港與港隊拍跳，名宿約基周五（11日）繼續進行宣傳活動，今次來到尖沙咀一間茶餐廳，聯同港隊中場顏卓彬嘗試學沖奶茶。「彬仔」在活動完結後稱這段經歷對自己而言相當特別，又笑言沖奶茶有一定難度。

繼昨日新聞發布會後，曼聯名宿約基是日再與港隊中場顏卓彬來到港式茶餐廳，兩人首先跟着店員學沖港式奶茶，之後更一同品嘗本地食物，而約基在活動後亦對多款美食讚不絕口：「自己第一次試食港式食物，最鍾意應該係法式西多士，花生醬加煉奶係幾好配搭，味道唔錯，推薦大家去試吓！另外雖然我唔算太鐘意飲茶，但落咗啲蜜糖之後，令杯奶茶有啲甜味，更易入口。」

至於陪同約基出席活動的顏卓彬，則笑言今次經歷相當特別：「本身學沖奶茶已經夠特別，仲要同一個傳奇球員一齊做，令我更加興奮；加上又可以慢慢向佢介紹香港美食，好開心佢都鍾意食啲我平時食開嘅嘢。」不過，「彬仔」卻補充道，沖奶茶其實有一定難度：「始終自己足球員，用腳多過用手，個茶壺其實都重。同埋本身以為就咁沖落去，但姨姨教我哋要拉高啲，最終倒到周圍都係，好彩整出嚟幾好飲。」