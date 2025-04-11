蘇黎世3x3下月矚目開打　男拔全新陣容爭連霸

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」今日（11日）假奧海城商場舉行啟動禮及賽事抽籤儀式，拔萃男書院和協恩中學將於男、女子組力爭衞冕，前者更會派出全新陣容應戰，隊長劉志軒雄心壯志豪言要為學校爭取更多冠軍榮譽！

賽事今年踏入第5屆，每年吸引超過300間本地學校球隊報名參加，今年報名人數亦超額，成本地學界籃球年度盛事之一。今屆賽事分中學男、女子組，各有64隊參賽，上屆冠、亞、季、殿軍得主被列為賽事種子球隊，其中上屆季、殿軍由12強打起，冠、亞軍則直入8強。

為出線隊訂制專屬球衣

連場激戰定於5月10日展開小組賽，出線球隊將晉級6月28日淘汰賽，兩個階段均在基督教香港信義會信義中學舉行，決賽日於7月3日移師修頓場館上演。大會今年獲得美國著名運動品牌SPALDING首次授權本地賽事推出專屬球衣，大會將贊助晉級淘汰賽階段的48隊球隊訂製校隊專屬版球衣，是日上屆4強球隊亦派出球員代表展示新球衣。

蘇黎世保險行政總裁許金桂表示：「每次舉辦賽事都希望可以延續『我敢挑戰，熱血承傳』的精神，帶給學生特別的籃球賽體驗。星期六（12日）歡迎大家參加預熱嘉年華，屆時會有香港心理衛生會及香港遊樂場協會合辦遊戲攤位，另外FIBA 國際籃協唯一認可、最高級別投籃訓練機亦將首次在香港公開亮相，歡迎大家到場體驗。」

男子組力爭衞冕的拔萃男書院將派出全新陣容出戰賽事，成員包括劉熙桐、劉志軒、黃卓熹及鄭旨言。隊長兼控衞劉志軒表示：「爭連霸有少少壓力，我們會盡量做好自己。我們雖然是新陣容出戰，但其實我們4人由中一起開始合作，之前亦一起贏過學界馬拉松初級組冠軍，所以大家默契不錯。重奪精英賽冠軍對我們是一大鼓舞，給予我們很大動力為學校爭取更多榮譽。」「志軒」表示新球衣令賽事加強儀式感，期待能在FIBA正規場地爭取佳績。

上屆女子組冠軍協恩中學派出何施澄、梁瑞昕、蔣曉琳和劉衍彤應戰，何施澄期望轉戰3人賽有好表現：「希望自己可以打好每一場比賽，協助球隊成功衞冕。今屆陣容優點在於球員實力平均，我們4人都擁有射波和剷籃能力，我認為三人賽對體能要求較高，比賽時間只得10分鐘下，要把握好每個機會。」梁瑞昕亦透露，協恩完成精英賽10連霸後幾日已經復操，球隊每周進行3課操練，積極備戰賽事。