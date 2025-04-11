港超聯　理文傑志宿敵對決

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周六「中銀人壽超級聯賽」雙響炮，尾場前列大戰，由3哥理文於將軍澳運動場迎戰排第4的傑志。兩支宿敵今季3度交手，「黃黑軍團」錄得2勝1和，且看今日面對陷入頹勢的「藍鳥」，能否再次取得甜頭，藉此追趕榜首大埔。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時同步直播）

理文上仗以1比0險勝冠忠南區，繼續保持爭標機會，暫代主教練朱兆基盼望乘勝追擊，於主場球迷面前全取關鍵3分：「球隊喺呢個禮拜一直集中部署戰術，傑志好擅長把握對手漏洞反擊，任何失誤都可能畀到機會對方，我哋要提升後防嘅穩定性。」

安尼亞預期戰況照舊緊湊

今季聯賽兩循環交手，理文獲1勝1和，惟前鋒安尼亞不會因此放鬆警惕，深信今仗仍一如以往緊湊：「唔單止係班球員，相信每位球迷都好期待我哋同傑志決一勝負，因為每次交手都勁有火花，我哋會把握主場優勢，唔會令球迷失望。」

傑志上仗反負北區後，近3場聯賽兩度吞敗，目前落後榜首大埔9分，對於多名球迷上仗賽後直斥卡度素，中場顏卓彬指理解球迷不滿，惟強調全隊仍100%信任教練。「彬仔」承認後上爭冠機會渺茫，希望餘下賽事踢出爭氣波：「早排可能真係太高壓，令到大家有啲攰，依家爭冠得番數字上可能，壓力反而冇咁大，希望放開嚟踢，享受番踢波樂趣。」

顏卓彬指艾華頓威脅最大

「藍鳥」今季3鬥理文未嘗一勝，當中遭對方王牌艾華頓攻入2球，「彬仔」表示今日要加以防範：「睇番數據，無論入波或助攻，艾華頓喺理文都係排第一，當然仲有安尼亞同羅沙其他外援，我哋攻守轉換方面都要做好啲。」

理文

28陳嘉豪

55余煒廉 23泰法蘇尼 13李毅凱 4立花稜也

10黃威 6胡晉銘 7保利臣

8艾華頓 9安尼亞 20保連奴

傑志 4-3-3

25泰利

2羅梓駿 5艾里奧 4鄧達思 11林樂勤

30祖連奴 24顏卓彬 20利亞倫

10馬查度 27迪美路夫 17費蘭度

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